Nach Doppelmord in Brüssel: Belgien-Schweden abgebrochen

Schock und Betroffenheit nicht nur in der Fußballszene! Nach der Tötung von zwei Schweden in Brüssel ist in der belgischen Hauptstadt die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen worden. Die Polizei bestätigte am Montagabend, dass zwei Menschen in der Nähe des Stadtzentrums erschossen worden seien. Ministerpräsident Alexander De Croo schrieb auf Twitter (X), es handle sich um schwedische Staatsbürger, ohne die Zahl der Opfer zu nennen. Die Staatsanwaltschaft machte noch keine genauen Angaben den möglichen Hintergründen der Tat.

Islamistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen

Die Zeitung "Het Laatste Nieuws" veröffentlichte auf ihrer Website ein Video, das ein Mann an einer Straßenkreuzung zeigt, der Schüsse abgibt. In den sozialen Medien wurden unbestätigte Aufnahmen eines Mannes verbreitet, der sich als ein Mitglied der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) bezeichnet und erklärt, er habe drei Schweden getötet.

Die belgische Staatsanwaltschaft lehnte es ab, Einzelheiten zur Zahl der Opfer zu nennen oder Angaben zu dem etwaigen Motiv zu machen. Einer belgischen Zeitung zufolge handelte es sich bei den Toten vermutlich um Fußball-Fans.

In der Halbzeitpause beschlossen die schwedischen Spieler laut Angaben des schwedischen TV-Senders TV6, die Begegnung nicht fortzusetzen. Die belgischen Profis stimmten zu. Sportlich gesehen ging es für die Schweden nach dem rot-weiß-roten 1:0-Sieg in Aserbaidschan und dem damit gelösten EM-Ticket kurz davor um nichts mehr. Zuvor hatten Viktor Gyökeres (15.) für die Skandinavier und Romelu Lukaku (31.) via Elfmeter für die Gastgeber die Tore erzielt.

In der Halbzeit verbreitete sich die Nachricht vom Tod der beiden Schweden. Rund 20 Minuten, nachdem das Spiel zur zweiten Hälfte hätte angepfiffen werden sollen, wurde der Abbruch über die Stadionlautsprecher bekannt gegeben. Auf den Tribünen sah man zahlreiche schwedische Fans telefonieren oder sich mit bedrückten Gesichtern unterhalten. "Bleibt ruhig und passt aufeinander auf", schrieb der schwedische Verband.

Ob und wann das Spiel fortgesetzt wird, war zunächst offen. Belgien hatte sich als Tabellenführer bereits für die EM im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert und kämpft gegen Österreich noch um den Gruppensieg.