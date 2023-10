Fußball-EM: Ticket-Vorverkauf startet am Dienstag

Noch hat sich zwar keine Nation sportlich qualifiziert, doch Österreich befindet sich auf dem besten Weg zur Endrunde nach Deutschland, die erst am 2. Dezember in Hamburg ausgelost wird. Trotzdem können nun vom 3. bis zum 26. Oktober Tickets für alle 51 EM-Spiele erworben werden, allerdings mit dem Nachteil, dass abgesehen von den Deutschland-Partien Interessierte noch nicht wissen, welches Spiel sie am Ende zu sehen bekommen. Wann sich Fans im angegebenen Zeitraum um Karten bewerben, ist dabei egal.

Weitere Verkaufsphasen erst nach der Auslosung am 2. Dezember

Nach der Auslosung soll es eine weitere Ticketverkaufsphase mit rund einer Million verfügbarer Karten geben, die sich in erster Linie an Fans der qualifizierten Nationen richtet. Weitere Verkaufsphasen folgen nach den Playoffs im März - dann erst steht das 24 Teams umfassende Teilnehmerfeld endgültig fest - und schließlich unmittelbar vor der EURO 2024 im „Last-Minute-Verkauf“ sowie im Turnierverlauf für die K.o.-Runde. Gespielt wird in Berlin, München, Hamburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Stuttgart und Leipzig.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) verspricht „eine faire und transparente Verlosung", für den zu erwartenden Fall, dass es mehr Bewerbungen gibt als die in der ersten Verkaufsphase 1,2 Mio. verfügbaren Tickets. Jede Person kann sich für maximal vier Eintrittskarten bewerben. Der Verkauf und die Verlosung laufen ausschließlich über die offizielle EM-Websiteeuro2024.com.

Tickets ausschließlich digital - Preise reichen von 30 bis 1.000 Euro

Die Ticketpreise reichen von 30 Euro (günstigste Kategorie für Gruppenspiele) bis 1.000 Euro (höchste Kategorie für das Finale in Berlin). Angesichts der größeren Entfernungen zwischen den EM-Stadien können Fans - anders als bei der Weltmeisterschaft in Katar - nur für ein Spiel pro Tag Karten erhalten.

Für Sammler von Papierkarten gibt es schlechte Nachrichten: Die Tickets wird es wie bei der WM im Vorjahr erneut ausschließlich digital geben. Die UEFA zieht damit auch die Konsequenzen aus dem Champions-League-Finale 2022 zwischen Real Madrid und dem Liverpool FC. Die Partie hatte mit mehr als einer halben Stunde Verspätung begonnen, weil sich vor dem Stade de France in St. Denis chaotische Szenen abgespielt hatten. Viele Fans waren damals trotz gültiger Tickets nicht in die riesige Arena gekommen. Die Polizei hatte sogar Tränengas eingesetzt, über 230 Menschen wurden verletzt.