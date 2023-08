Kicker-Kollektivvertrag: VdF fordert höheren Mindestlohn

Reich werden in der heimischen Kickerszene nur wenige. Mancher (Jung-)Profi in Liga zwei muss mit dem Mindestlohn auskommen - und der liegt bei gar nicht üppigen 1.600 Euro brutto. Zu wenig, moniert die Spielergewerkschaft „VdF - Die Spielervereinigung“ und fordert eine Nachbesserung. Verhandeln darf sie für ihre Mitglieder momentan noch nicht. Bekanntlich verfügt die VdF trotz ihrer über 400 Mitglieder im Bundesligabereich momentan nicht über die Fähigkeit einen Kollektivvertrag abzuschließen. Nachwehen des Zwists mit dem Gewerkschaftsbund...

Geänderte Verhältnisse

Nach dem diesbezüglichen Antrag der VdF im April steht nun voraussichtlich im Herbst eine Entscheidung des Bundeseinigungsamtes an. Der zurzeit gültige Kollektivvertrag wurde noch von der Fachgruppe VdF vor der Trennung vom ÖGB, aber vor allem auch noch vor der rasant steigenden Inflation verhandelt. Konkret stammt das Papier aus 2018, zehn Jahre zuvor war der erste Kicker-Kollektivvertrag in Österreich ausgehandelt worden.

Die Gewerkschafter sehen mittlerweile einen erheblichen Anpassungsbedarf. Die monetäre Erhöhung des Mindestlohns war damals in stufenweisen, fixen Beträgen ausverhandelt worden. Konkret: 1650 Euro ab 1. Juli 2024, 1700 Euro ab Sommer 2025. „Da die Inflation aber längst nicht mehr im Stiegenhaus nach oben geht, sondern mit dem Fahrstuhl unterwegs ist, ist nun zwingend eine schnelle Anpassung bezüglich des Mindestlohns notwendig“, formuliert die Spielervereinigung ihre Forderung.

Schütz legt sich für die „Kleinen“ ins Zeug

In der Bundesliga wird die überwiegende Zahl der Kicker natürlich überkollektivvertraglich entlohnt. Relevant wäre eine Anhebung vor allem für Jungprofis und Spieler in der 2. Liga, wie Daniel Schütz festhält. Der Routinier des SKN St. Pölten sitzt im Präsidium der VdF: „Es kann nicht sein, dass trotz der massiven Teuerung junge Spieler oder Spieler in der 2. Liga mit 1.600,- Euro brutto auskommen müssen.“

Ausgestreckte Hand

Die VdF bietet der Teilgewerkschaft younion ihre Unterstützung an, da deren Verhandlungsposition durch die überschaubare Mitgliederanzahl im Bundesligabereich „nicht günstig“ sei. Dadurch fehle ihr schlichtweg die Kraft, die Bundesliga in Verhandlungen unter Druck zu setzen und ein gutes Ergebnis für die Spieler zu erzielen. Zusätzlich wäre es auch wichtig für die Vereine frühzeitig zu einer Entscheidung zu kommen, um Planungssicherheit für die kommende Saison zu haben, ergänzt VdF-Vorsitzender Gernot Baumgartner: „Wir bieten gerne unserer Expertise und die Power unserer zahlreichen Mitglieder an, um die Verhandlungen mit der Liga zu führen oder die younion in Kollektivvertragsverhandlungen mit der Liga zu unterstützen.“