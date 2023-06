U21-Team in Wr. Neustadt gefordert

Noch einmal heißt's vor der Sommerpause Gas geben. Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat noch zwei Möglichkeiten, für die EM-Qualifikation im Herbst Selbstvertrauen zu tanken. Vor dem Dienstag-Spiel in Senec gegen die Slowakei sind am Freitag (17.30 Uhr/live ORF Sport +) die Alterskollegen aus Island in der Ergo Arena in Wiener Neustadt zu Gast. Für die Truppe von Teamchef Werner Gregoritsch geht es auch um die Fortsetzung der ungeschlagenen Serie, in sechs Partien des Jahrganges 2002 gab es keine Niederlage.

Zimmermann will Serie fortsetzen

Montenegro (5:1), Wales (2:0) und zuletzt am 27. März Moldau (4:0) konnten bezwungen werden, gegen die Türkei (1:1), Kroatien (1:1) und Polen (0:0) gab es ein Remis. "Unsere Ergebnisse können sich sehen lassen. Wir haben in sechs Spielen nicht verloren, sind defensiv stabil gestanden und waren vor dem Tor effizient. So eine Leistung wird es auch am Freitag brauchen, um gegen Island zu bestehen", sagt der für Rapid Wien stürmende Korneuburger Bernhard Zimmermann.

Demir reist fast ohne Spielpraxis an

Gegen die Isländer gab es in bisher drei Vergleichen auf U21-Ebene noch keine Niederlage - zweimal war es ein Unentschieden. Gregoritsch bezeichnete den Gegner als "guten Maßstab" für den Start der EM-Quali. "Island ist ein schwerer Gegner und hat eine spannende Mannschaft, die mit ihrem Auftreten überraschen will", verlautete der Steirer. Seit Montag hat er seine Truppe in Eisenstadt versammelt. Darunter ist auch Yusuf Demir, der mit Galatasaray Istanbul den türkischen Meistertitel gewonnen hat, dabei aber fast nie zum Einsatz gekommen war.

Estrada kommt als Double-Sieger

Abwehrspieler Pascal Estrada ist als slowenischer Double-Champion (mit Olimpija Ljubljana) angereist. Der 21-Jährige erzielte zuletzt gegen Moldau einen Doppelpack und agierte in der Innenverteidigung neben Abwehrchef Leo Querfeld. Der Rapidler ist verletzungsbedingt nicht dabei. Mit Ervin Omic, Nikolas Veratschnig und Benjamin Kanuric fehlen weitere Stammkräfte, die Gregoritsch diesmal nicht nominiert hatte.