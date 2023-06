Baumgartners Millionen-Deal: So profitiert Niederösterreich

Der Wechsel von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner innerhalb der deutschen Fußball-Bundesliga von der TSG Hoffenheim zu RB Leipzig ist fix. Wie der Champions-League-Teilnehmer am Freitag mitteilte, unterschrieb der 23-jährige Offensivspieler einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2028. Als Ablösesumme werden 27 Millionen Euro plus etwaige Bonuszahlungen kolportiert, womit er Österreichs teuerster Fußballer wäre. Bisheriger Rekordhalter war Marko Arnautovic (25 Mio.).

Riesenfreude beim ÖFB-Teamkicker

"Ich freue mich riesig. Auch das Gespräch mit Marco Rose hat mir gezeigt, dass der Wechsel zu RB Leipzig der absolut richtige Schritt für mich ist. Der Verein bietet unfassbare Möglichkeiten", freut sich der 29-fache Internationale. Auch Max Eberl, Leipzigs Geschäftsführer Sport, ist glücklich. Baumgartner sei einer "unserer absoluten Wunschspieler" gewesen, betonte er. "Christoph ist schnell, torgefährlich und sehr spielintelligent. Zudem ist Baumi einfach auch ein guter Typ - bodenständig, wissbegierig, ehrgeizig."

Baumgartner hatte in der abgelaufenen Saison mit sieben Toren und sieben Assists maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der TSG Hoffenheim, zu der er 2017 aus St. Pölten gekommen war. Schließlich war „Baumi“ in der Akademie und zuvor im Horner Nachwuchs ausgebildet worden.

Halbe Million Euro Solidaritätsbeitrag winkt

Weil der Teamkicker in Niederösterreich ausgebildet wurde, nämlich in Horn und in der Akademie St. Pölten, erwartet man dort jetzt ebenfalls einen Teil des Transferkuchens.

Das Zauberwort heißt „Solidarity Fee“, also Solidaritätsbeitrag. Der gebührt den Ausbildungsinstitutionen, um sie für ihre Tätigkeit zu belohnen, wenn ein Kicker aus einem laufenden Vertrag „herausgekauft“ wird. Bei 27 Millionen Ablöse würden also die AKA St. Pölten mit 472.500 Euro und der SV Horn mit 67.500 Euro mitkassieren.

Die FIFA-Bestimmungen sind hier durchaus knifflig, weil der Solidaritätsbeitrag ansich nur bei internationalen Transfers fällig wird. Weil Baumgartner aber als Österreicher innerhalb der deutschen Bundesliga wechselt, soll der Transfer auch den Anforderungen der FIFA Genüge tun, die einen Solidaritätsbeitrag rechtfertigen. So bewertet jedenfalls NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister den Sachverhalt.

Was mit den Einnahmen passiert

Als Träger der St. Pöltner Fußballakademie bestimmt letztlich der NÖ-Verband über die Verwendung der Mittel. Konkret kann NÖFV-Präsident Hans Gartner die Causa noch nicht kommentieren: „Weil's weder in den Gremien besprochen noch beschlossen worden ist.“ In erster Linie werde der Solidaritätsbeitrag für die Rückzahlung von Beträgen verwendet, die der NÖFV für die Akademie vorgestreckt hat - etwa bei offenen Rechtsstreitigkeiten bei Spielerwechseln. Außerdem dürfte der Betrag für die „teils offene Budgetabdeckung 2022/23 und 2023/24 verwendet“ werden, der Rest als „Rücklage für die Zukunftssicherung in der AKA St. Pölten“ verbleiben - wie Gartner unverbindlich Einblick gibt.

Der Transferkarussell dreht sich immer schneller - und letztlich hinterlässt das Millionenspiel der Großen auch in der kleinen blau-gelben Fußballwelt ihre Spuren.

Anmerkung in eigener Sache: Das ist eine korrigierte Version des Artikels. Wir gingen in einer Erstversion irrtümlich davon aus, dass der Solidaritätsbeitrag beim Baumgartner-Transfer nicht fällig wird und seine NÖ-Ausbildungsstätten leer ausgingen.