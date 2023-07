Klarer-Wechsel zu Bundesliga-Aufsteiger: „Froh, dass es geklappt hat“

Endlich wieder Erstligaluft! Für den Böheimkirchner Christoph Klarer gilt's jetzt, sich schnell in Darmstadt zu akklimatisieren. „Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ihre Vorstellungen aufgezeigt“, schildert der 23-Jährige, der einst auf Leihbasis für den SKN St. Pölten gekickt hat. „Ich wollte unbedingt zu den Lilien wechseln und bin froh, dass der Transfer nun geklappt hat. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in der Bundesliga und darauf, diesen besonderen Teamspirit in Darmstadt aus nächster Nähe erleben zu dürfen.“

Der Abwehrspieler – ausgebildet bei Rapid und Southampton – verlässt Zweitligist Düsseldorf, unterzeichnet beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vier-Jahres-Vertrag. Bei der Fortuna stand er in insgesamt 80 Pflichtspielen auf dem Feld. Laut deutschen Medien soll eine Ablöse von insgesamt zwei Millionen Euro vereinbart worden sein.

„Damit sind unsere Planungen für die Innenverteidigung abgeschlossen“, sagt Carsten Wehlmann, der sportliche Leiter der Darmstädter. Als „echten Mentalitätsspieler“ kennt und schätzt Trainer Torsten Lieberknecht den Neuzugang: „Christophs Spielweise, aber auch seine Teamqualitäten haben mir in den Spielen der Fortuna immer sehr imponiert.“

Beim 0:0 gegen Zweitligist Karlsruhe gab Klarer seinen Einstand, kam in der ersten Halbzeit zum Einsatz. Noch bis Sonntag weilen die „Lilien“ auf Trainingslager in der Südpfalz – samt Probegalopp gegen Sandhausen, den Ex-Klub von Marcel Ritzmaier.