Grillitsch kehrt nach Deutschland retour

Bei Ajax Amsterdam konnte er kein Stammleiberl erobern. Nun zieht's ÖFB-Teamkicker Florian Grillitsch (27) wieder in die deutsche Bundesliga. Am Dienstag unterschrieb der Mittelfeldmann mit NÖ-Wurzeln bei der TSG Hoffenheim. Bei den Kraichgauern erhält Grillitsch einen Vertrag bis Sommer 2026. Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei den Hoffenheimern, setzt auf die Qualitäten des Grafenbachers: „Grillo ist ein herausragender Fußballer, der mit seiner enormen Ballsicherheit, seinen technischen Fähigkeiten und seinem fantastischen Spielverständnis bereits in der Vergangenheit ein echter Unterschiedsspieler für uns war.“

Rückkehr in die sportliche Heimat

Fünf Jahre lang kickte Grillitsch bereits für die TSG, will nach einem durchwachsenen Jahr in Amsterdam wieder in die Spur kommen. „Ich war in den vergangenen Wochen in der glücklichen Lage, eine Vielzahl an Optionen für meine sportliche Zukunft prüfen zu dürfen und ich habe mich ganz bewusst und aus voller Überzeugung für eine Rückkehr zur TSG entschieden“, wird Grillitsch auf der Hoffenheimer Website zitiert.

Austro-Außenstelle bleibt gewahrt

Bei Hoffenheim spielt im Profiteam damit weiter ein Österreicher, nachdem Christoph Baumgartner zuletzt zu RB Leipzig gewechselt war. Der bereits verliehene Stefan Posch ging fix zum FC Bologna. Von Grillitsch erwartet man sich beim Zwölften der abgelaufenen Saison Führungsqualitäten auf und neben dem Feld. "Das ist nach einem für ihn sportlich komplizierten Jahr nicht nur unsere Hoffnung, sondern gleichzeitig unsere Erwartung. Denn er bringt alles dafür mit", meinte TSG-Sportchef Rosen.

Bei Ajax kam Grillitsch auf 18 Saison-Einsätze, spielte dabei aber keine 700 Minuten. Vor seinem ersten Engagement bei Hoffenheim lief er für Werder Bremen ein, wo er zum Profi gereift war.