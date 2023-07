Legende der Reds mit neuer Mission

Jetzt ist's fix. Liverpool-Legende Steven Gerrard (43) hat ein Engagement in Saudi-Arabien angenommen. Der frühere englische Fußball-Nationalspieler übernimmt das saudische Pro-League-Team Al Ettifaq als Trainer, wie der Club am Montag mitteilte. Gemäß Medienberichten soll Gerrard zunächst ein Angebot abgelehnt haben, nachdem er im Juni zu Gesprächen nach Saudi-Arabien gereist war. Allerdings seien die Gespräche in der Vorwoche wieder aufgenommen worden.

Anziehungspunkt für Altstars

Gerrard war seit vergangenem Oktober ohne Job, als sich der englische Premier-League-Club Aston Villa von ihm getrennt hatte. Davor hatte er die Glasgow Rangers 2021 zu ihrem ersten Meistertitel seit zehn Jahren geführt. Nach den Weltfußballern Ronaldo (Al Nassr) und Karim Benzema sowie Ex-Weltmeister N"Golo Kanté (beide Al-Ittihad) ist Gerrard die nächste Fußball-Größe, die es in das Königreich zieht.

Und mit Marcelo Brozovic vermeldete die ambitionierte Pro-League am Montag einen weiteren prominenten Zugang. Der 30-jährige kroatische Nationalspieler kommt von Champions-League-Finalist Inter Mailand und wird Teamkollege von Ronaldo bei Al Nassr. Der Mittelfeldmann unterzeichnete einen Dreijahreskontrakt, italienische Medien berichteten von einer Ablöse in Höhe von 18 Mio. Euro.