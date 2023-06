Solidaritätsbeitrag als verborgener Goldschatz für Amateurvereine

Solidaritätsbeitrag heißt das Zauberwort. Der beschert jenen Vereinen, die ab dem 12. Lebensjahr in die Ausbildung eines Profikickers involviert waren, Geld, sofern sie vor Vertragsende verkauft oder verliehen werden. Fünf Prozent von der Transfersumme kommen zur Verteilung. Und das ist beim kolportierten Betrag, um den der St. Leonharder jetzt von Hoffenheim zu Leipzig wechseln soll, eine stattliche Summe.

Die Akademie St. Pölten soll demnach 472.500 Euro kassieren, der SV Horn immerhin 67.500 Euro. Träger der AKA St. Pölten ist bekanntlich der NÖ Fußballverband. Präsident Hans Gartner gibt Auskunft, was mit der knappen halben Million passieren soll: „Die Mittel werden teils für offene Budgetabdeckung 2022/23 und 2023/24 verwendet werden, der Rest als Rücklage für die Zukunftssicherung in der AKA St. Pölten.“ Das müsse aber noch in den Gremien beschlossen werden.

Gewerkschafter Zirngast: Vor 2020 hätte es kein Geld gegeben

Dass beim Baumgartner-Wechsel der Solidaritätsbeitrag überhaupt fällig wird, ist übrigens einer Konkretisierung des betreffenden Statuts des Weltverbands FIFA geschuldet, die 2020 vorgenommen wurde. Bis dahin wurden die Ausbildungsvereine nämlich nur bei internationalen Transfers beteiligt. Der ligainterne Transfer von Baumgartner (Hoffenheim zu Leipzig) hätte vor 2020 demnach keinen Solidaritätsbeitrag abgeworfen.

Das bestätigt auch Fußball-Gewerkschafter Gernot Zirngast, der die Novellierung bislang nicht kannte: „2019 haben wir den Wechsel von Nikola Dovedan von Heidenheim zu Nürnberg unter die Lupe genommen. Damals gab's für den Ausbildungsverein FC Tulln keinen Cent.“ Zirngast ist sich sicher, dass von dieser Änderung in Österreich kaum noch jemand etwas mitbekommen hat.

Gaflenz und Sitzenberg/Reidling kassierten für Wimmer

Das stimmt so nicht ganz. Zumindest beim SC Sitzenberg/Reidling (2. Klasse Wachau/Donau) und beim SV Gaflenz (2. Klasse Ybbstal/Alpenvorland) ist man mit dem Solidaritätsbeitrag und seinen rechtlichen Besonderheiten mittlerweile vertraut. Im Vorjahr wechselte Patrick Wimmer – ebenfalls ligaintern – von Bielefeld nach Wolfsburg. Der Teamstürmer wurde unter anderem in Sitzenberg/Reidling und Gaflenz ausgebildet. Bei einer kolportierten Ablösesumme von fünf Millionen Euro wären den beiden Vereinen 37.500 bzw. 50.000 Euro zugestanden. Beide Vereine bestätigten der NÖN gegenüber zwar nicht die exakten Summen, dafür aber, dass es tatsächlich Geld aus Wolfsburg gab.

VfL Wolfsburg hätte sich melden müssen, tat das aber nicht

Das Besondere: Laut FIFA-Statut hätten sich die Wolfsburger, als aufnehmender Klub, aktiv bei den österreichischen Amateurvereinen melden müssen. Das taten die Norddeutschen in beiden Fällen nicht. Laut Sitzenberg/Reidling-Obmann Johann Heinrich wurde sein Verein damals von einem anonymen Anrufer aufmerksam gemacht, der sich eine Provision erhoffte. Die Tullnerfelder wickelten die Angelegenheit damals über den ÖFB ab.

In Gaflenz floss das Geld ebenfalls erst, als sie die Initiative ergriffen hätten. Laut Funktionär Harald Schnetzinger beauftragte der Verein für die Abwicklung sogar eine Firma und zahlte Provision. Ob's der selbe „Samariter“ war, der auch in Sitzenberg/Reidling vorstellig wurde, ist nicht überliefert.