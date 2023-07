St. Pöltner formt internationalen „Kicker-Cluster“

Der tschechische Spitzenclub Viktoria Pilsen wird ab sofort von einem österreichisch-schweizerischen Unternehmen geführt, das auch im heimischen Fußball aktiv ist. Das vom Österreicher Raphael Landthaler (48) und vom Schweizer Martin Dellenbach geleitete Unternehmen "FCVP GmbH" übernahm die Mehrheit am letztjährigen Champions-League-Teilnahmer, wie die tschechische Agentur CTK am Freitag berichtete. An der Gesellschaft ist u.a. auch der ehemalige Rapid-Goalie Raimund Hedl beteiligt.

Ex-Rapid-Boss amtiert in Pilsen

Außerdem wurde bekannt, dass bei Pilsen Ex-Rapid-Präsident Martin Bruckner ab sofort als Aufsichtsratsvorsitzender amtiert. Landthaler fungierte zuvor als Finanzchef beim SKN St. Pölten, später von Rapid und als Vorstand der Bundesliga. Dellenbach ist Investor bei Bundesligist Hartberg und Obmann bei Zweitligist Lafnitz. Die beiden steirischen Vereine und der tschechische Club sollen künftig eng kooperieren.