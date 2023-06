Waldviertler wird zweitteuerster Austro-Kicker aller Zeiten

Der Wechsel von Österreichs Fußball-Teamspieler Christoph Baumgartner von der TSG 1899 Hoffenheim zu RB Leipzig ist laut "Kicker" fix. Nach Angaben des deutschen Fachmagazins von Dienstag sollen sich die Clubs auf eine Ablösesumme von 24 Millionen Euro geeinigt haben. Damit wäre der 23-Jährige mit Wurzeln in St. Leonhard/Hornerwald der zweitteuerste österreichische Fußballer der Geschichte. Lediglich für Marko Arnautovic zahlte Shanghai SIPG 2019 mit 25 Millionen Euro an West Ham United mehr Ablöse.

Langfristige Pläne mit den Leipzigern

Baumgartner soll das offensive Mittelfeld des deutschen Pokalsiegers verstärken und einen potenziellen Abgang des Ex-Salzburgers Dominik Szoboszlai kompensieren. Der Niederösterreicher soll sich demnach mit Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt haben.

Warum auch NÖ von „Baumi“ profitiert

Medizincheck und Vertragsunterschrift sollen allerdings erst nach den Länderspielen des ÖFB-Teams gegen Belgien (17.6.) und Schweden (20.6.) erfolgen. Baumgartner hatte in der abgelaufenen Saison mit sieben Toren und sieben Assists maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der TSG Hoffenheim, zu der er 2017 aus St. Pölten gekommen war. Schließlich war „Baumi“ in der Akademie und zuvor im Horner Nachwuchs ausgebildet worden.

Eine halbe Million als Solidaritätsbeitrag

Beide profitierten vom millionenschweren Wechsel. Das Zauberwort heißt „Solidarity Fee“, also Solidaritätsbeitrag. Der gebührt den Ausbildungsinstitutionen, um sie für ihre Tätigkeit zu belohnen, wenn ein Kicker aus einem laufenden Vertrag „herausgekauft“ wird. Bei 24 Millionen Ablöse würden also die AKA St. Pölten - mit 420.000 Euro - und der SV Horn (mit 60.000 Euro) mitkassieren.

Was mit den Einnahmen passiert

Als Träger der St. Pöltner Fußballakademie bestimmt letztlich der NÖ-Verband über die Verwendung der Mittel. Konkret kann NÖFV-Präsident Hans Gartner die Causa noch nicht kommentieren: „Weil's weder in den Gremien besprochen noch beschlossen worden ist.“ In erster Linie werde der Solidaritätsbeitrag für die Rückzahlung von Beträgen verwendet, die der NÖFV für die Akademie vorgestreckt hat - etwa bei offenen Rechtsstreitigkeiten bei Spielerwechseln. Außerdem dürfte der Betrag für die „teils offene Budgetabdeckung 2022/23 und 2023/24 verwendet“ werden, der Rest als „Rücklage für die Zukunftssicherung in der AKA St. Pölten“ verbleiben - wie Gartner unverbindlich Einblick gibt.

Der Transferkarussell dreht sich immer schneller - und letztlich hinterlässt das Millionenspiel der Großen auch in der kleinen blau-gelben Fußballwelt ihre Spuren.