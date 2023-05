Bundesliga-Klubs geschlossen hinter VdF

Spätestens jetzt ist klar, dass im heimischen Fußball ohne die „Vereiningung der Fußballer“ nichts mehr geht. Die Spielervertreter aller 28 Profimannschaften stellten sich hinter die VdF und wünschen sich, dass ihre Interessen auch in Zukunft von ihr vertreten werden.

Klares Bekenntnis der Bundesliga-Kicker zur VdF

Und das, obwohl bekanntlich die VdF vor Monaten nach einem heftigen Konflikt mit der Teilorganisation Younion ihren Austritt aus dem ÖGB verkündete. Younion versuchte danach mit Ex-Kicker Thomas Pichlmann an der Spitze eine neue Kicker-Gewerkschaft aufzubauen. Und die Younion griff zu „Kampfmaßnahmen“. Den Kickern wurde eine Gratis-Mitgliedschaft angeboten, um sie von der VdF ab zu werben. Der Offene Brief, der an ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und an Younion-Vorsitzenden Christian Meidlinger gerichtet ist, soll Klarstellen, dass sich Österreichs Profifußballer beinahe zur Gänze für die VdF aussprechen.

ÖGB keilt mit Gratis-Mitgliedschaft um Kicker

Bis März war Gernot Zirngast VdF-Vorsitzender. Er übergab sein Amt an Gernot Baumgartner. Auch, damit eine Beilegung des Konflikts nicht durch persönliche Animositäten verhindert wird. Das fruchtete aber scheinbar nicht. Zirngast wurmt vor allem das Anbieten von Gratis-Mitgliedschaften: „Vom Mistkübler bis zur Kindergartenpädagogin zahlen in Österreich alle ein Prozent ihres Gehalts als Gewerkschaftsbeitrag. Das ist unlauterer Wettbewerb.“

Wer darf Kollektivvertragsverhandlungen führen?

Der Hintergrund? Die VdF stellte beim Bundeseinigungsamt, das dem Sozialministerum untersteht, einen Antrat darauf, künftig die Kollektivvertragsverhandlungen für die Berufsfußballer führen zu dürfen. Ein wichtiges Kriterium für den „Zuschlag“ ist die Anzahl der Mitglieder. Die VdF legte zuletzt noch einmal um 120 Mitglieder zu, betreut zur Zeit 980 Kicker. Die Younion nennt derzeit knapp 400 Mitglieder in dieser Sparte. Die zieht Zirngast allerdings in Zweifel: „Vielleicht mit einigen Karteileichen. Aus der Bundesliga haben sie keine zehn Mitglieder.“

Bis zum 30. Juni kann die Younion beim Bundeseinigungsamt Stellung beziehen, danach wird eine Entscheidung erwartet. „Wir rechnen damit, dass Younion alle Register ziehen wird, um uns dort auszubremsen. Wir haben aber die Fußballer auf unserer Seite. Und um die geht's nunmal. Wir sind da jetzt leider mitten in einem Politsumpf drinnen.“

Der Offene Brief im Wortlaut

Sehr geehrter Herr ÖGB-Präsident Katzian, sehr geehrter Herr younion-Vorsitzender Meidlinger! Wir, die Spielervertreter aller 28 Fußball-Bundesligaklubs, möchten mit diesem offenen Brief klarstellen, dass die VdF – Die Spielervereinigung unsere einzige berufliche Interessensvertretung im Fußballsport darstellt. Unsere Kollegen und wir sind freiwillig und aus vollster Überzeugung Mitglied der VdF – Die Spielervereinigung, da sie unsere Interessen durch ihre Erfahrung und ihr Know-how bestmöglich vertritt. Das Verhalten der sogenannten „Fußballgewerkschaft“ younion gefährdet die Bewegung der Spielervertretung in Österreich nachhaltig. Wir haben uns klar und deutlich zur VdF – Die Spielervereinigung bekannt und fordern Sie auf, das – im Sinne des gewerkschaftlichen und solidarischen Gedankens sowie des österreichischen Fußballs – auch zu respektieren und zu akzeptieren. Dazu gehört auch unser Grundrecht, Kollektivverträge zu verhandeln. Anlässlich des 35jährigen Jubiläums der Spielervertretung in Österreich fordern wir Sie höflich aber bestimmt auf, die Arbeit der VdF – Die Spielervereinigung nicht mehr zu behindern und sie als unsere alleinige Interessensvertretung im Fußballsport anzuerkennen. Mit sportlichen Grüßen und im Namen der österreichischen Bundesligafußballer, die Spielervertreter

Jörg Siebenhandl (Sturm Graz), Alexander Schlager (LASK), Manfred Fischer (Austria), Christopher Dibon (Rapid), Mario Sonnleitner (Hartberg) Christopher Cvetko (Klagenfurt), Marcel Ziegl (Ried), Alexander Ranacher (WSG Tirol), Matthias Maak (Lustenau), Michael Novak (WAC), Tino Casali (Altach), Nicolas Seiwald (Salzburg), Michael Brandner (Blau-Weiß Linz), Michael Liendl (GAK), Daniel Schütz (SKN St. Pölten), Jürgen Bauer (Horn), Marco Stark (Amstetten), Andreas Lukse (Vienna), Florian Sittsam (Lafnitz), Mirnes Becirovic (FAC) Mario Grgic (Kapfenberg), Thomas Ebner (Admira), Lars Nussbaumer (Dornbirn), Daniel Saurer (Sturm II), Adrian Hajdari (Rapid II), Niels Hahn (Young Violets), Alem Pasic (Steyr), Lukas Ibertsberger (Liefering).