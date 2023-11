Verhandlung um Kollektivvertragsfähigkeit steht an

Der Konflikt zwischen VdF und younion geht in die nächste Runde. Nachdem sich die Wege der langjährigen gewerkschaftlichen Spielervertretung VdF und des österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) trennten, stellte die VdF im Frühjahr den Antrag auf Kollektivvertragsfähigkeit. Am Montag kam's zur ersten Verhandlung vor dem Bundeseinigungsamt, das beim Wirtschaftsministerium angesiedelt ist.

Allzu große Hoffnungen, dass ihnen die Kollektivvertragsfähigkeit zugesprochen wird, haben die VdF-Vertreter nicht. Zumindest nicht in dieser Instanz. Zu parteiisch sei das achtköpfige Gremium aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern besetzt, findet Ex-VdF-Vorsitzender Gernot Zirngast, der bereits ankündigte, den weiteren Instanzenweg zu beschreiten, notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof zu gehen.

Fischer und Siebenhandl sprachen vor

Sein Nachfolger Gernot Baumgartner verharrt lieber gedanklich im Hier und Jetzt, sieht das große Plus der VdF in der jahrelangen Erfahrung und deutlich mehr freiwilligen Mitgliedern. Und die sind durchaus prominent. Teamkapitän David Alaba und das Gros seiner Nationalspielerkollegen stehen hinter der VdF. Am Montag ergriffen Manfred Fischer (Austria Wien) und Jörg Siebenhandl (LASK) beim Bundeseinigungsamt das Wort für ihre VdF-Kollegen.

Die Kriterien für die Kollektivvertragsfähigkeit sehe er als erfüllt an. Schließlich trete der Verein für bessere Arbeitsbedingungen der Spieler ein, die freiwillig Mitglieder des VdF sind. Die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen erfolge in einem größeren fachlichen und räumlichen Wirkungsbereich. Zudem vertrete man deutlich mehr Spieler als die Gewerkschaft - sowohl bei der Bundesliga als auch bei den anderen Vereinen. Der VdF sei gegenüber der Österreichischen Fußball Liga (ÖFBL) unabhängig und erfülle damit ein weiteres Kriterium. Zudem sei der VdF Mitglied bei der weltweiten Vertretung der Profifußballer, der FIFPro und erfülle damit auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen.

Die Gewerkschaft younion hingegen verwies in einer Aussendung darauf, dass die Bundesliga bereits Kollektivverhandlungen mit der Gewerkschaft zugestimmt habe. Für Baumgartner kein Wunder: „Die Gewerkschaft hat mit der geringen Mitgliederzahl kein Druckmittel gegenüber dem ÖFBL - natürlich will die Bundesliga mit dem schwächeren Arbeitnehmervertreter verhandeln“, so der Ex-Fußballer.

Dennoch gibt sich younion-Gewerkschafter Thomas Pichlmann gelassen: Es spieße sich in mehreren Punkten, teilte er im Gespräch mit der APA mit. „Wir haben bisher alles erledigt. Warum soll das jetzt geändert werden?“ Daher gehe er davon aus, dass die younion weiterhin alleine die Kollektivvertragsfähigkeit für die Spieler haben werde.

Ergebnis dieser Verhandlung könnte aber auch sein, dass nicht nur einer Partei, sondern sowohl der Gewerkschaft als auch dem VdF die Kollektivvertragsfähigkeit zugesprochen wird. Oder der Streit geht in die Verlängerung. Sollte dem Verein die Kollektivvertragsfähigkeit zugesprochen werden, könnte dies als Präzedenzfall für andere Berufsgruppen herangezogen werden.