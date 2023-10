Kriwak bejubelt erstes Pflichtspieltor in den Niederlanden

Fast exakt ein Monat musste Rene Kriwak in der niederländischen zweiten Liga zuschauen. Der Matzener Stürmer verletzte sich kurz vor der Länderspielpause am Oberschenkel, kurierte den Einriss erst vor kurzem aus und feierte am Freitag gegen den FC Eindhoven sein Comeback.

59 Minuten hielt er durch, nach gut einer halben Stunde durfte er über das 1:0 jubeln. Kriwaks erster Pflichtspieltreffer in den Niederlanden, auf den er lange warten musste. Ob die Pause gut getan hat, möglicherweise um den Kopf frei zu bekommen? „Anscheinend ja“, schmunzelt er, „endlich hat es geklappt und ich hoffe, der Knopf ist offen. Ich bin wieder schmerzfrei, alles läuft. Es reicht halt nach den vier Wochen noch nicht für 90 Minuten“, will er sich langsam rantasten, blickt aber zuversichtlich auf die anstehenden Aufgaben.

Am Freitag wartet zu Hause Cambuur

Weiter geht's für 24-jährigen Ex-Rapidler schon am Freitag. Dordrecht (Rang elf) empfängt zu Hause Cambuur (Rang sieben), mit einem Dreier könnte man die Gäste überholen.