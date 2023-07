Kriwak jubelte schon wieder

Ein Tor gegen einen regelmäßigen Championsleague-Teilnehmer? Etwas nicht Alltägliches. Rene Kriwak durfte genau das am Sonntag bejubeln. Er kam für die letzte halbe Stunde gegen Schachtar Donezk ins Spiel und traf für Neo-Klub Dordrecht beim 5:0-Sieg einmal ins Schwarze. Am Dienstag davor, beim Testmatch gegen Lommel, stand der Angreifer eine Stunde lang auf dem Platz.

Insgesamt gefällt es ihm in den Niederlanden: „Alles top“, grinst er: „Die Vorbereitung ist intensiv, so wie erwartet.“ Die Saison startet für den Matzener am 11. August.