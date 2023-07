Kriwaks erste Tage in Holland

Am Montag der Vorwoche fanden für den Matzener Rene Kriwak die Medizinchecks in den Niederlanden statt, am Dienstag unterschrieb der 24-Jährige einen Zweijahres-Vertrag bei Zweitligist Dordrecht.

Noch am selben Tag absolvierte der Ex-Rapidler und Ex-Hartberger seine erste Einheit mit der Mannschaft, der Stürmer war gleich angetan: „Eine sehr junge Mannschaft. Ein paar routinierte Spieler sind dabei, aber der Großteil ist ganz jung.“ Kriwak fühlt sich auf Anhieb gut aufgehoben: „Die Qualität ist auf jeden Fall da, man sieht gleich, dass in Holland Fußball gespielt wird. Die Kollegen sind super, haben auch gleich angeboten, dass sie mir helfen, wenn ich was brauche.“

Der Tagesablauf ist immer ähnlich: In der Früh findet ein Meeting statt, bei dem der Trainingsplan durchbesprochen wird, dann gemeinsames Frühstück und Vormittagseinheit. Auch das Mittagessen findet auf dem Trainigsgelände gemeinsam statt.

Zum Einstand: Fünferpack in 45 Minuten

Schon am Samstag stand für Kriwak das erste Spiel ins Haus, beim 14:0 gegen Alblasserdam kam der Ex-Rapidler zur Halbzeit von der Bank und stellte sich gleich einmal mit fünf Treffern vor. „Ein guter Start“, grinste er danach.

Das nächste richtige Highlight gibt es für den Matzener dann am 16. Juli, wenn man auf Schachtar Donezk trifft. Der 14-malige ukrainische Meister gastiert in Holland. In die Meisterschaft der 2. niederländischen Liga, die 20 Vereine umfasst, starten Kriwak und Co am 11. August gegen Breda. „Eine relative lange Zeit, ich bin mir sicher, dass es sehr intensiv wird“, blickt er der Zukunft mit Vorfreude entgegen.