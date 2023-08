Punkt gegen Titelanwärter

Das erste Pflichtspiel auf ausländischem Boden hat der Matzener Rene Kriwak in den Beinen. Der Angreifer spielte am Freitag in der niederländischen zweiten Liga mit seinem Klub Dordrecht bei Aufstiegsaspirant NAC Breda und führte sogar mit 2:0.

„Wir haben super begonnen, dann aber einen Elfmeter zum 2:1 bekommen und dann einige Chancen vergeben“, haderte der Stürmer nach dem Schlusspfiff. In der Nachspielzeit fing sich Dordrecht noch das 2:2. „Natürlich ist man nach dem Matchverlauf enttäuscht, aber wenn man 2:0 gegen einen Gegner führt, der aufsteigen möchte, ist das ganz gut. Wir hätten uns den Sieg mehr als verdient, aber ja – daraus lernen und das nächste Mal besser machen“, schaut der 24-Jährige schon nach vorne. Am Freitag spielt man auswärts bei Willem II.