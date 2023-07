1.300 pilgerten zu Rapid-Gastspiel in Kirchschlag

Von 1977 bis 1981 trug die Heimstätte des SK Rapid den Namen Weststadion. 42 Jahre später gaben die Grün-Weißen ihr Comeback im Weststadion, allerdings nicht in Hütteldorf, sondern am gleichnamigen Sportplatz in Kirchschlag. 1.300 Fans kamen in die Bucklige Welt um den Test der Grün-Weißen gegen Sigma Olmütz zu sehen. Zuerst hatten aber nur die Tschechen etwas zu jubeln. Die Tore schossen sich die Rapidler quasi selbst. Nach einer Viertelstunde servierte Keeper Niklas Hedl dem Gegner den Ball. Stürmer Lukas Julis musste nur mehr ins leere Tor einschieben. Ähnlich einfach war die Übung nach 36 Minuten. Martin Moormann legte sich plötzlich hin. Julis lief plötzlich allein auf Hedl zu. Ein Haken, ein Schuss, 0:2.

Neo-Rapidler Seidl mit dem Anschlusstreffer

Auf der Gegenseite klopfte Matthias Seidl - Neuzugang von BW Linz, nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Kirchschlag-Kapitän - mit einem Volley von der Strafraumgrenze erstmals an, Olmütz-Tormann Matus Macik klärte zur Ecke. Kurz danach scheiterte Patrick Greil an der Innenstange. Unmittelbar vor der Pause war Seidl dann erfolgreich, schloss nach einem Zusammenspiel mit Nicolas Kühn ins kurze Eck ab. Nach der Pause passierte vergleichsweise wenig. Nach einer Stunde wechselten beide Mannschaften komplett durch. Rapid versuchte in der Schlussphase nochmals Druck zu erzeugen, hatte auch noch die ein oder andere Gelegenheit, nur gelingen sollte das 2:2 nicht mehr. Rapid-Sportdirektor Markus Katzer hatte für die Organisation der Kirchschlager nur lobende Worte übrig: „Es ist sehr überraschend, dass so viele Leute gekommen sind. Es ist alles perfekt organisiert. Man kann nur gratulieren."

RAPID WIEN - SIGMA OLMÜTZ 1:2 (1:2).

Tore: 0:1 (15.) Julis, 0:2 (36.) Julis, 1:2 (44.) Seidl.

Rapid spielte mit: Hedl (58., Unger); Schick (HZ. Koscelnik), Sollbauer (58., Hofmann), Moormann (58., Querfeld), Auer (58., Dijakovic); Kerschbaum (58., Sattlberger), Greil (58., Bajlicz); Kühn (HZ., Bajic), Seidl (58., Oswald, Grüll (58., Strunz); Burgstaller (58., Kaygin).