Da die drittplatzierten Schweden, die am Freitag spielfrei sind, bereits sieben Zähler Rückstand haben, ist der Sieger der Partie in Wien fix für die EURO 2024 in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) qualifiziert. Wir stellen euch deshalb die Frage, ob das ÖFB-Team schon morgen das EM-Ticket lösen wird?

Die Abschluss-Pressekonferenz von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick könnt ihr ab 13.15 Uhr hier live verfolgen: