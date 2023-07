Kriwaks Achterbahnfahrt geht weiter

Der Bezirk hat einen weiteren Legionär, Rene Kriwak übersiedelte in die Niederlande. Bei Zweitligist Dordrecht stellte er sich auch gleich gut vor, im ersten Test gelangen fünf Tore in 45 Minuten. Klar, jede Woche wird der Matzener nicht so viele Treffer bejubeln. Aber sie werden ihm Selbstvertrauen geben. Und vielleicht das nächste Kapitel einer außergewöhnlichen Karriere einläuten.

Diese war bisher eine wahre Achterbahnfahrt. Auf viele Jahre in der Admira-Akademie folgten die Ausmusterung und ein verkorkstes Halbjahr in Stripfing. Profi? Das schien fern. Dann der Durchbruch in Mannsdorf, gefolgt von der Coronapause. Die nächste Höhe: Sportclub. Rapid! Die nächste Delle: Leihe zu Hartberg, Jokerrolle.

Man konnte glauben, dass es nun eher einen Schritt nach unten geht. Plötzlich das Ausland. Ja, die zweite holländische ist keine Elite-Liga, aber eine Plattform. Kriwak hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er solche im richtigen Umfeld nützen kann. Gelingt das nicht, ist auch nichts verhaut. Es gibt Schlimmeres als eine Auslandserfahrung als Fußballprofi.