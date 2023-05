Momentum entscheidend

Die Grazer Innenstadt mutierte nach dem Cup-Sieg zur Freudenmeile. Mittendrin der Wieselburger David Affengruber. Der Innenverteidiger trug einen großen Beitrag zum Cup-Erfolg bei. Zwar hatte der 22-Jährige schon einmal den Pokal in Händen, doch kam er damals bei Red Bull Salzburg nur sporadisch im Saisonfinish zum Einsatz.

Und auch den Meistertitel hatte Affengruber schon mit den Bullen in die Höhe gestemmt. Mit Sturm Graz wäre es aber ein größerer Wurf. Trotz der Niederlage im letzten Spiel haben die Grazer noch immer die Chance. Die Salzburger wackelten in den letzten Wochen und haben mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Grazer setzten in Wien die Erfolgsserie fort. Das Momentum spricht für die „Blackies“. Die Tabelle jedoch für Salzburg. Der große Showdown wartet für Affengruber und die Grazer in zwei Wochen in Salzburg.

Das Selbstvertrauen stimmt und Affengruber hatte in der Saison einen Riesenbeitrag geleistet.