Rangnick schießt gegen Jugendkick ohne Tabellen

Die Kritik entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schließlich geht der Trend in Österreich genau in jene Richtung, die der prominteste Trainer hierzulande ins Visier nimmt. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat eine frei von Ergebnisdruck organisierte Fußballausbildung bei Kindern scharf kritisiert. "Wenn man bei uns, beim ÖFB, auf die Idee kommen würde, mir zu erklären, dass es bei den Sechs- bis Zwölfjährigen keine Tabellen mehr gibt, keine Ergebnisse zum Schluss und auch nicht aufgelistet wird, wer die Tore geschossen hat, dann kriegt derjenige mit mir ein Problem", sagte Rangnick beim Internationalen Trainer-Kongress am Montag in Bremen.

Am falschen Rad gedreht

"Da dreht man am völlig falschen Rad", so der 65-Jährige. Der Deutsche ist seit Juni 2022 Cheftrainer des ÖFB-Nationalteams - und trifft mit seiner Kritik ins eigene „Nest“. Im Kinderfußball (bis einschließlich U12) gibt's ohnehin keine Tabellen, erst im vergangenen Jahr hat man beispielsweise im NÖFV u.a. mit kleineren Teams und neuen Spielformen (zB „Funino“ bei den Kleinsten) versucht, weg vom Ergebnisdenken hin zu besserer Entwicklung der Jungkicker zu kommen.