Gattermayer bei U21-Teamchef Gregoritsch gefragt

Der vom türkischen Fußball-Meister Galatasaray Istanbul seit Jänner auch wegen Blessuren nicht einmal mehr mit Kurzeinsätzen bedachte Yusuf Demir ist zurück im österreichischen U21-Kader. Teamchef Werner Gregoritsch nominierte den 20-Jährigen für die beiden Testspiele am 16. Juni in Wiener Neustadt gegen Island und am 20. Juni in Senec gegen die Slowakei.

Fünf Rookies am Prüfstand

Gregoritsch nutzt die beiden Partien auch, um vor Beginn der EM-Qualifikation im September noch fünf Debütanten wie Angelo Gattermayer (Admira), Raphael Hofer (Liefering) und Nikolas Sattlberger (Rapid) zu begutachten. „Alles sehr gute, talentierte Spieler, die in der abgelaufenen Saison ihre Qualität gezeigt haben“, sagt Gregoritsch. „Sie haben es sich verdient, in das U21-Team einberufen zu werden.“

Verzichten muss der U21-Teamchef unter anderem auf seinen Abwehrchef Leo Querfeld. Mit Ervin Omic, Nikolas Veratschnig und Benjamin Kanuric wurden auch andere Stammspieler nicht einberufen.

Der Kader im Überblick

Tor: MARIC Luka (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0), POLSTER Nikolas (SK BMD Vorwärts Steyr; 5/0), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten; 5/0)



Abwehr: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg; 4/0), ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 5/2), FALLMANN Pascal (SK Rapid; 6/0), HEINDL David (KSV 1919; 0/0), IBERTSBERGER Lukas (FC Liefering; 2/0), KOLLER Paul (Grazer AK 1902; 1/0), WALLNER Lukas (FC Liefering; 2/0), WOHLMUTH Fabian (SV Licht-Loidl Lafnitz; 0/0)

Mittelfeld: BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien; 10/1), DEMIR Yusuf (Galatasaray/TUR; 10/2), GATTERMAYER Angelo (FC Flyeralarm Admira; 0/0), HOFER Raphael (FC Liefering; 0/0), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg; 2/0), OSWALD Moritz (SK Rapid; 6/0), POLSTER Manuel (FK Austria Wien; 4/1), SATTLBERGER Nikolas (SK Rapid; 0/0), WELS Moritz (SK Puntigamer Sturm Graz; 1/0)

Sturm: BISCHOF Noah (Cashpoint SCR Altach; 4/0), LANG Christoph (SV Guntamatic Ried; 4/3), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid; 9/1)

Auf Abruf: Conde Sandali (FK Austria Wien), Forst Justin (WSG Tirol), Havel Elias (FC Liefering), Jungwirth Lukas (LASK), Knollmüller Jakob (SV Licht-Loidl Lafnitz), Mätzler Leo (FC Mohren Dornbirn 1913), Mischitz Samuel (Cashpoint SCR Altach), Reischl Luka (FC Liefering), Riegler David (SKN St. Pölten), Spari Simon (FAC Wien), Vucic Romeo (FK Austria Wien), Wiesinger Nico (SV Guntamatic Ried), Wydra Philipp (SK Rapid)