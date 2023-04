Affengruber und Auer: Früher in der Schule, jetzt im Cup-Finale

Der SK Rapid Wien auf der einen Seite, der SK Sturm Graz auf der anderen: Wenn am Sonntag Grün-Weiß und Schwarz-Weiß um den Cup-Titel kämpfen, wird das ausverkaufte Wörthersee-Stadion in Klagenfurt zum Hexenkessel.

Und es wird nicht nur das Duell zwischen den beiden Traditionsvereinen, sondern auch zwischen zwei Mostviertlern: der Ruprechtshofner Jonas Auer in Diensten Rapids und der Wieselburger David Affengruber im Dress der Grazer.

Die NÖN erreicht David Affengruber am frühen Freitag-Vormittag. Der Wieselburger befindet sich gerade auf dem Weg zum Training und hat ein paar Minuten Zeit. „Das Finale“, sagt er „ist schon noch ein bissl weit weg. Erst warten noch die Spiele gegen Salzburg und die Austria. Und gerade die Partie gegen Salzburg ist für uns auch so etwas wie ein kleines Finale.“ Ein gefühltes Finale, das der SK Sturm Graz mit 0:2 verlor.

Ein Cup-Titel findet sich bereits in Affengrubers Vita. Der stammt aus dem Jahr 2021, allerdings war der Erlauftaler damals nicht im Kader von Red Bull Salzburg, das sich mit 3:0 gegen LASK durchgesetzt hatte. Diesmal will er seinen Beitrag zu einem möglichen Triumph leisten. Der Weg ins Endspiel war kein einfacher für die Grazer. Neben dem ersten Stadtderby gegen den GAK seit 2007 warteten mit Seriensieger Salzburg und dem LASK zwei weitere harte Prüfsteine. „Die Auslosung war richtig schwer“, weiß Affengruber. „Aber wir haben all die Herausforderungen gut gemeistert.“

Vorfreude Gänsehautstimmung

Auch wenn das Finale zum Zeitpunkt des Gesprächs noch in weiter Ferne lag: Ein wenig schimmerte die Vorfreude schon auch durch. „Mit Sturm und Rapid treffen zwei Traditionsvereine aufeinander. Die Stimmung wird das Beste sein, was man in Österreich seit langer Zeit gesehen hat“, ist sich Affengruber sicher.

Das sieht Jonas Auer genauso: „Die Stimmung wird wahrscheinlich einmalig sein.“ Auer und seine Rapidler haben gerade die 1:3-Niederlage beim LASK hinter sich, vor dem Cup-Finale wartet am Mittwoch noch das Heimspiel gegen die Bullen. Drei harte Brocken innerhalb von acht Tagen, für Auer aber mehr Anreiz als Problem, wie er mit Verweis auf die vollen Tribünen sagt: „Für solche Spiele spielt man Fußball. Das ist richtig cool.“ Das Ticket für‘s Cup-Finale hatten Auer und Co. mit einem 2:1 über Ried gelöst.

„Haben uns kurz vorm Halbfinale geschrieben“

Davor waren Auer und Affen-gruber in Kontakt. „Wir haben uns vorm Halbfinale kurz geschrieben und plaudern auch sonst immer wieder einmal. Aber nicht regelmäßig“, erzählt Affengruber. „Wir verstehen uns gut und wenn wir uns sehen, reden wir miteinander“, fügt Auer hinzu.

Kennengelernt haben sich die beiden vor über zehn Jahren auf dem Fußballplatz, als Auer mit der Leonhofner Jugend oft genug auf den Wieselburger Nachwuchs um Affengruber traf. „Wir kennen uns schon, seitdem wir zehn sind“, erzählt Auer. Affengruber ergänzt: „Jonas kenn‘ ich sehr gut, seit vielen Jahren. Wir waren im selben Gymnasium (BRG Wieselburg; Anm.) und haben im LAZ zusammen gespielt.“

Langjährige Weggefährten. David Affengruber (vorn, 6. v. l.) und Jonas Auer (4. v. l.) kennen sich schon seit dem Nachwuchs und Schulfußball. Hier waren die beiden gemeinsam mit dem Schülerliga-Team beim Match der damaligen ÖFB-U21. Foto: privat

Wer wird am Sonntag nun den Cup-Titel bejubeln – der Ruprechtshofner oder der Wieselburger? Auer ist gewarnt: „Ich wünsche mir natürlich den Titel, das ist klar. Aber ich glaube, es wird ein sehr schwieriges Spiel. Die Favoritenrolle ist klar bei Sturm, aber in einem Spiel kann viel passieren.“