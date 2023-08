Rangnick will rotweißrote DNA für unseren Kick

Perspektivspielerlehrgang – ein ziemlich langes Wort. Aber auch eine ziemlich interessante Veranstaltung: Vier Tage lang hat ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nämlich etwa 30 rotweißrote Talente der Jahrgänge 2004 bis 2007 im niederösterreichischen Lindabrunn zusammengezogen, um ihnen nicht nur genau auf die Beine zu schauen, sondern auch so etwas wie eine „österreichische DNA“ näher zu bringen. „Die Spieler sollen schon früh wissen, woran sie sind“, so Rangnick, „es macht absolut Sinn, dass die U-Mannschaften eine ähnliche Idee von Fußball vermittelt bekommen, wie wir sie im A-Team leben. Das ist im internationalen Fußball ja gang und gäbe. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es Jürgen Klopp bei Liverpool egal ist, wie die Reserve oder die U19 spielen.“

Lob für die Sportschule Lindabrunn

Von der zweiten Auflage dieses Events zeigt er sich nach den ersten beiden Tagen ebenso begeistert, wie von den Bedingungen, die die Sportschule des NÖFV bietet. Plätze, Infrastruktur, Essen… alles wurde gelobt. Genauso wie das Engagement sämtlicher Nachwuchs-Teamchefs der ÖFB-Männer- und -Frauen-Auswahlen, die ebenfalls alle vier Tage vor Ort sind. „Das ist enorm wichtig“, führt er weiter aus, „das macht diesen Lehrgang noch ein wenig einzigartiger. Ich glaube, wir sind in Europa das einzige Land, das so etwas macht, wo wir uns ja im Vorfeld auch schon mit 14-, 15- und 16-Jährigen beschäftigen. Da war einiges an Vorbereitung notwendig, um die richtigen Spieler einzuberufen und niemanden zu vergessen. Man sieht also, dass ich mich mit meinem Team durchaus sehr für den Nachwuchs im ÖFB interessiere.“

Eine kleine Spitze in Richtung all’ jener, die ihn zuletzt scharf kritisierten. Weil er nämlich auf einer Trainertagung in Deutschland dem Ansatz, den jüngsten Kickern in Zukunft den Ergebnisdruck zu nehmen, eine klare Absage erteilte. Und dabei „übersah“, dass dies in Österreich schon längst passiert. Es zum Beispiel nach der größten Reform im Kinderfußball vor einem Jahr bis zu den Dreizehnjährigen keine Tabellen mehr gibt.

Rangnick relativiert Kritik

„Ich habe meine Meinung gesagt, wusste aber nicht, dass diese Entwicklung in Österreich schon stattgefunden hat. Weil wir nämlich über vieles gesprochen haben seit ich beim ÖFB bin, aber nicht über den Bereich der Sechs- bis Zwölfjährigen. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich diese eine Aussage nicht getätigt“, versucht Ralf Rangnick zu relativieren. Und er versprach auch, sich in den nächsten Wochen das eine oder andere Kinderfußball-Event mit den neuen Spielformen anzuschauen, um sich ein Bild zu machen. Und seine Eindrücke danach mit Sportdirektor Peter Schöttel zu besprechen. Der sieht in Rangnicks Wortmeldung übrigens kein Problem: „Wir werden mit ihm dann dieses Thema gezielt im Herbst besprechen. Und wenn Dinge zu evaluieren sind, dann werden wir es auch tun.“

Gemeinsam mit ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel nahm Teamchef Ralf Rangnick auf die Podium Platz. Foto: APA, ROLAND SCHLAGER

Spannend! Zumal Ralf Rangnick dann doch noch einmal betont: „Das Gewinnen darf einfach nicht in den Hintergrund rücken. Darum geht es im Fußball einfach. Und genauso wichtig ist es auch, dass der Ball am Ende im Netz zappelt!“