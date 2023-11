Max Entrup: Von der Regionalliga ins ÖFB-Nationalteam

Als Max Entrup im Jänner 2022 Traiskirchen verließ, hätte das wohl keiner prognostiziert. Nicht einmal zwei Jahre später scheint der Stürmer erstmals im Kader von Österreichs A-Nationalteam.

Dazwischen liegen erfolgreiche eineinhalb Jahre bei Traiskirchens Ligarivalen Marchfeld. Mit 32 Treffern in 38 Pflichtspielen empfahl er sich. Im Sommer folgte der Wechsel nach Hartberg und der 26-Jährige schlug in der Steiermark ein. Entrup erzielte in acht Bundesliga-Spielen ebenso viele Tore, führt (obwohl er wegen Rückenproblemen acht Wochen pausieren musste) ex aequo die Schützenliste an. Erst am Wochenende traf Entrup gegen Blau-Weiß Linz zum entscheidenden 3:2. Die Hartberger rangieren damit in der Tabelle sensationell auf Platz vier.

Alle 75 Minuten klingelt Entrup

All das blieb ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick natürlich nicht verborgen. Der Deutsche nominierte Entrup für die Spiele in der EM-Quali gegen Estland, sowie das Freundschaftsspiel gegen Deutschland. Rangnick begründet: „Er hat alle 75 Minuten, wo er im Einsatz war, ein Tor geschossen. Das musst du auch in der österreichischen Liga erstmal schaffen. Überdies spielt er bei einem kleineren Club. Er ist ein Stürmertyp, wie wir ihn so im Team nicht haben. Er hat viel Tiefgang und Sprints in die Tiefe. Das kann uns bei unserer Spielweise zugutekommen.“

Für Entrup ist es der vorläufige Höhepunkt eines kometenhaften Comebacks. Rückblick: 2016 schaffte er über den Zweitligist Floridsdorf den Sprung zu Rapid, hatte dort aufgrund seiner Austria-Vergangenheit (bei den Fans) einen schweren Stand. Nach eher glücklosen Engagements in St. Pölten und Lafnitz war Entrup schon als gescheitertes Talent abgestempelt. Spätestens jetzt zeigt er es allen Kritikern. Schon am Sonntag meinte er nach der Partie gegen Blau-Weiß im Sky-Interview: „Ich muss mich selbst hin und wieder zwicken. Im Endeffekt weiß ich aber, was für eine Qualität ich habe und glaube, dass ich der Mannschaft extrem helfen kann. Deswegen hat mich auch der Trainer (Markus Schopp, Am.) geholt.“