NÖ-Talente bei ÖFB-Lehrgang in Lindabrunn gefragt

31 rot-weiß-rote Talente der Jahrgänge 2004 bis 2007 können sich ab Sonntag beim ÖFB-Lehrgang für Perspektivspieler in der NÖ-Sportschule Lindabrunn für höhere Aufgaben empfehlen. Auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Günter Kreissl (Head of Goalkeeping) werden in Lindabrunn anwesend sein. Der Lehrgang läuft bis einschließlich 2. August.

Vor den Augen von Teamchef Ralf Rangnick und allen übrigen Auswahltrainern (von Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann bis hin zum Herzogenburger Martin Scherb/U17) sind auch NÖ-Talente gefragt. Als einer der jüngsten Kicker wurde Benedict Scharner (18) vom SKN St. Pölten einberufen. Mit Thierry Fidjeu-Tazemeta und Adrian Riegel sind auch zwei Schützlinge der Akademie in der Landeshauptstadt dabei, zudem der Admiraner Jakob Schöller.

Teamchef Rangnick möchte die viel versprechendsten Kicker im selbst im Trainingsbetrieb sehen. Und: „Wir wollen die Art Fußball, den wir im A-Nationalteam spielen und für den Österreich stehen soll, den Spielern näherbringen.“

Die ÖFB-Stars von morgen

TOR: Matteo BIGNETTI (SK Sturm Graz; JG 2004), Salko HAMZIC (FC Liefering; JG 2006), Lukas JUNGWIRTH (LASK Amateure OÖ; JG 2004), Kenan JUSIC (FK Austria Wien; JG 2005), Elias LORENZ (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2006)

ABWEHR: Kerim ABAZOVIC (First Vienna FC 1894; JG 2004), David EWEMADE (FK Austria Wien; JG 2005), Marcel MOSWITZER (FC Liefering; JG 2005), Luca PAZOUREK (FK Austria Wien; JG 2005), Mario PEJAZIC (FC Liefering; JG 2005), Eaden ROKA (SK Rapid; JG 2007), Matteo SCHABLAS (FC Liefering; JG 2005), Jakob SCHÖLLER (FC Flyeralarm Admira; JG 2005), Valentin ZABRANSKY (FC Liefering; JG 2007)

MITTELFELD: Thierry FIDJEU-TAZEMETA (Fußballakademie St. Pölten NÖ; JG 2007), Armin HAIDER (LASK Amateure OÖ; JG 2005), Zeteny JANO (FC Liefering; JG 2005), Oliver LUKIC (FC Liefering; JG 2006), Christopher OLIVIER (VfB Stuttgart/GER; JG 2006), Tristan OSMANI (FC Schalke 04/GER; JG 2005), Adrian RIEGEL (Fußballakademie St. Pölten NÖ; JG 2007), Nikolas SATTLBERGER (SK Rapid; JG 2004), Thomas SCHANDL (RZ Pellets WAC; JG 2007), Benedict SCHARNER (SKN St. Pölten; JG 2005), Yanik SPALT (VfB Stuttgart/GER; JG 2007), Moritz WELS (FK Austria Wien; JG 2004)

ANGRIFF: Oghenetejiri ADEJENUGHURE (FC Liefering; JG 2007), Furkan DURSUN (SK Rapid; JG 2005), Leon GRGIC (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2006), Phillip VERHOUNIG (FC Liefering; JG 2006), Jovan ZIVKOVIC (SK Rapid; JG 2006)