NÖN: Sie haben von der U17 bis zur U21 im Nationalteam gespielt, jetzt sind Sie vor den beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Aserbaidschan und Estland in den A-Kader einberufen worden. Was sagen Sie zu Ihrer Nominierung?Jonas Auer: Ich habe mich immer gefreut, wenn ich für das Nationalteam spielen konnte in der Jugend. Jetzt im A-Team ist es aber noch einmal ein anderes Gefühl. Ich bin stolz, dass ich für Österreich spielen kann und freue mich auf die Woche.

Wie haben Sie von der Nominierung erfahren? Was haben Sie in dem Moment gedacht?Auer: Ich hatte gerade einen freien Tag und habe gehört, dass der Teamchef den Kader bekannt gibt. Also bin ich auf Instagram gegangen und da ist mein Name gestanden. Ich hab‘ mich extrem gefreut, auch wenn ich es am Anfang gar nicht so realisieren konnte.

Sie haben sich mit 18 Jahren dazu entschieden, nach Tschechien zu gehen, wo Sie dann in der zweiten und ersten Liga gespielt haben – kein typischer Weg nach einer Akademie. Zurück in Österreich sind Sie dann gleich zu Rapid gekommen, hatten zuerst zwar weniger Spielzeit, sind jetzt aber gesetzt als linker Außenverteidiger. Die Nominierung fürs Nationalteam ist der nächste Meilenstein. War das im Nachhinein der richtige Weg?Auer: Im Nachhinein ist es immer leichter zu sagen, ob es sich anders entwickelt hätte, wenn ich in Österreich geblieben wäre. Aber ich bereue es sicher nicht. Ich habe viel fürs Leben gelernt – auch außerhalb vom Fußball. Es war sicher das Richtige.

Ralf Rangnick hat Sie für Ihre Flanken gelobt und hervorgehoben, dass es nicht so viele gelernte linke Außenverteidiger gibt – auch wenn Sie in der Jugend Angreifer waren. Was hat aus Ihrer Sicht für Ihre Nominierung gesprochen?Auer: Wie der Trainer schon angesprochen hat: die Flanken. Und ich glaube, dass ich mich auch beim Sichtungslehrgang (Ende November in Pula, Kroatien; Anm.) gut präsentiert habe. Und in den letzten Spielen in der Bundesliga bin ich immer stärker geworden, habe auch ein paar Assists gemacht.

Ralf Rangnick setzt weiter auf eine Viererkette. Auf der linken Außenverteidiger-Position ist laut Teamchef Maximilian Wöber, obwohl eigentlich Innenverteidiger, gesetzt. Andreas Ulmer als Linksverteidiger ist nicht nominiert. Wie hoch schätzen Sie Ihre Chance ein, gegen Aserbaidschan und Estland zu spielen?Auer: Das ist schwierig zu sagen. Es geht auch darum, dass ich mich im Training gut präsentiere. Ich glaube, dass ich die Chance bekommen werde und die muss ich dann nützen.

Wie intensiv wird die Woche bis zu den beiden Spielen? Wie ist der genaue Ablauf?Auer: Heute (Montag; Anm.) geht es ins Teamquartier nach Windischgarsten. Wir werden täglich ein- bis zweimal trainieren und uns auf die Matches vorbereiten. Freitag ist das erste Spiel in Linz (20.45 Uhr, gegen Aserbaidschan; Anm.), danach geht es zurück ins Teamquartier und am Montag fahren wir für das zweite Spiel wieder nach Linz (20.45 Uhr, gegen Estland; Anm.).

Eine Frage noch zur Bundesliga: Wie bitter war die Derby-Niederlage gegen die Wiener Austria gestern?Auer: Es war schon sehr bitter. Ich glaube, wir sind von Anfang an nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben zu viele erste und zweite Bälle verloren. In der zweiten Hälfte war es besser, aber es war dann zu spät, wir hatten dann zu wenig Zeit. Ich werde das jetzt aber schnell abhaken, weil ich mich auf das Nationalteam konzentrieren muss.

Zur Person:

Jonas Auer, 22, stammt aus Ruprechtshofen (Bezirk Melk) und hat seine Fußballkarriere beim FC Leonhofen begonnen. Nach vierjähriger Ausbildung in der Akademie in St. Pölten wechselte er zur Saison 2018/19 nach Tschechien zu Slavia Prag, wo er dann leihweise für den tschechischen Zweitligisten Viktoria Žižkov spielte. Nach dem Wechsel zu Mladá Boleslav kam Auer in der ersten tschechischen Liga zu sechs Einsätzen, ehe er wieder leihweise für Viktoria Žižkov in der zweiten tschechischen Liga spielte (20 Einsätze). Zur Saison 2021/22 ist Auer zurück nach Österreich gewechselt, zum SK Rapid Wien. Sein Vertrag läuft bis 2024. Auf Nationalteam-Ebene hat Auer für das U17-, U18-, U19-, U20-, und U21-Nationalteam gespielt.

