St. Pöltens Wölfinnen jubeln über Aufstieg

St. Pölten - PAOK : . Die Meisterinnen lassen am Samstag die Muskeln spielen.„Ein Stück mehr Qualität“ hatte SKN-Trainerin Liese Brancao ihren Ladies vor dem Finale des Mini-Turniers in der NV Arena (Runde eins, Women's Champions League) im Vergleich mit PAOK attestiert. Nun, es war mehr als nur ein Quäntchen fußballerischer Frauenpower auf den Platz brachten. Von Beginn hatten die Niederösterreicherinnen gegen PAOK Saloniki das Geschehen im Griff. Und mit einem frühen Treffer tankten die SKN-Girls gleich Selbstvertrauen.

Mädl legt vor, Mädl trifft selber

Valentina Mädl zog nach einem weiten Ball von rechts nach innen, legte quer auf den Fünfer, wo Melanie Brunnthaler dort stand, wo eine Stürmerin zu stehen hat. Das 1:0 durch die Bruckerin war natürlich ganz nach dem Geschmack der Österreicherinnen. Die auch prompt nachlegten. Mateja Zver zirkelte einen Corner auf den langen Pfosten, Valentina Mädl vollendete freistehend mit einem Kopf-Aufsetzer. Die Dreifach-Torschützen vom vergangenen Wochenende gegen die Vienna präsentierte sich mit ihren 16 Jahre auch international stark.

Lemesova sorgt für die Vorentscheidung

Mädl war's auch, die kurz darauf vor dem Strafraum gelegt wurde. Zvers Freistoß passte nicht ganz genau. Dafür aber in Minute 39 umso besser - die Slowenin brachte die Kugel scharf in die Mitte, Diana Lemesova verlängerte zum 3:0. Und Saloniki? Kam gegen das Innenverteidiger Biroova/Klein kaum durch und wenn doch war Carina Schlüter am Posten - wie in Spielminute 45 bei einem Schuper von Emelie Helmvall, der Vierfachtorschützin beim 6:1-Sieg der Griechinnen gegen Racing Luxembourg.

Das Heft in der Hand

An den Kräfteverhältnissen änderte sich auch nach der Pause wenig - trotz eines Doppeltauschs der Griechinnen. Das 4:0 lag in der Luft, als die eingewechselte Rita Schumacher auf rechts den Turbo zündete, auf Mädl flankte - PAOK-Keeperin Dani Neuhaus rettete in höchster Not (69.). Wenig später scheiterte auch die durchbrechende Sarah Mattner an der Torfrau der Gäste. Ein Lemesova-Kopfball nach Klein-Corner zischte am Gehäuse vorbei. Kurz darauf tauchte wieder Mädl allein vorne auf, wieder war bei Neuhaus Endstation. Was der Freude der Wölfinnen nach dem souveränen Aufstieg aber natürlich keinen Abbruch tat.

Happy Birthday nach dem Schlusspfiff

Die beste Chance der Griechinnen gab's in der Nachspielzeit. Carina Schlüter parierte glänzend, hielt die Null fest für die Wölfinnen. Ein schöneres Geschenk hätte sich Trainerin Brancao, die am Samstag Geburtstag feierte gar nicht wünschen können - und so schallte der „Happy Birthday“-Song in voller Lautstärke durch die Nacht ...

Eine Play-off-Runde gilt's am Weg in die lukrative Gruppenphase noch überstehen (Hin- und Retourspiel). Die Auslosung erfolgt am Freitag.

Statistik

spusu SKN St. Pölten Frauen - PAOK Saloniki 3:0 (3:0).

Torfolge: 1:0 (14.) Brunnthaler, 2:0 (22.) Mädl, 3:0 (39.) Lemesova.

Gelb: (23., Foul)Chalatsogianni, (42., Foul) Kalesi.

St. Pölten: Schlüter; Tabotta, Biroova (63. Mastrantonio), Klein, Touon (78. Johannig); Lemesova, Meyer (46. Wenger), Zver (90. Amuchie); Mädl, Mattner, Brunnthaler (63. Schumacher).

NV Arena, 800.- SR Kirsty Dowle.