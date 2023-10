Rapid siegt bei Burgstaller-Comeback in Klosterneuburg

Das Happyland in Klosterneuburg war am Donnerstag Schauplatz des wohl hochkarätigsten Fußballspiels, das in den letzten Jahren in Klosterneuburg gespielt wurde. Rapid und die Vienna nutzten die Länderspielpause für ein freundschaftliches Kräftemessen. Die Rapidler hatten die Nase klar vorn. Bereits in der vierten Minute sorgte Kapitän Guido Burgstaller mit seinem Treffer für die frühe Führung, zog aus spitzem Winkel von der rechten Seite platziert ins lange Eck ab. Nur sieben Minuten später legte er mit einem Lupfer aus ähnlicher Position das 0:2 nach. Nur drei Minuten später war das Spiel bereits entschieden. Etwas glücklich kam der Ball zu Patrick Greil, der zum 0:3 einschob.

Danach wurde das Spiel etwas langsamer, Rapid behielt aber klar die Kontrolle. Nach der Pause erzielte Cedomir Bumbic in der 57. Minute den Ehrentreffer für die Vienna und Jovan Zivkovic stellte in der 75. Minute den Endstand von 1:4 her.

800 Zuschauer und gute Rahmenbedingungen

Das Happyland präsentierte sich als würdiger Rahmen für die hochkarätige Angelegenheit. Der Rasen wurde den Ansprüchen dieser Partie durchaus gerecht und stolze 800 Zuseherinnen und Zuseher sorgten für eine tolle Atmosphäre.

„Ich glaube es hat den Leuten hier sehr viel Spaß gemacht. Wir freuen uns sehr, wie problemlos alles abgelaufen ist. Innerhalb von zwei Wochen so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, war für uns natürlich eine gewisse Herausforderung, aber die haben wir gut gemeistert. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Bei der Firma Blitzblank die das Spiel präsentierte, bei Roland Schmid, der das überhaupt ermöglicht hat, beim FC Klosterneuburg und natürlich auch bei meinem Happyland-Team, das sehr gute Arbeit geleistet hat“, war Happyland-Geschäftsführer Wolfgang Ziegler von der Veranstaltung begeistert. „Den Kindern hat es riesigen Spaß gemacht, die waren von der Geschichte natürlich begeistert und ich möchte mich auch beim Happyland für die gute Organisation bedanken“, so FCK-Obmann Thomas Pils.