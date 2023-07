Top-Klubs wieder in Österreich zu Gast

Über den Sommer hat die Krise Pause. Die heimischen Camp-Organisatoren dürfen wieder auf volle Notizbücher blicken. Corona scheint überwunden, "mehr als davor oder zumindest auf demselben Niveau", sagt Hannes Empl über die Auslastung auf den Fußball-Plätzen. Viele Clubs aus Deutschland, aus dem hohen Norden oder der arabischen Halbinsel schlagen heuer einmal mehr ihre Sommer-Quartiere in Österreich auf. Zwar fehlen die ganz großen Namen, einen Mangel an Beschäftigung gibt es aber nicht.

70 Teams haben gebucht

"Tendenz steigend", vermeldete Empl über die Buchungslage. Der Salzburger ist mit seiner in Leogang beheimateten Agentur SLFC schon seit 2006 im Geschäft. Mittlerweile nicht nur im Salzburger Land, sondern auch in Tirol, der Steiermark, dem Burgenland oder Niederösterreich. Rund 70 Teams haben gebucht, los geht es Anfang Juni. So reiste Katars Nationalmannschaft für knapp drei Wochen nach Bad Tatzmannsdorf, auch Jamaikas Auswahl war im Südburgenland zu Gast. Richtig geschäftig wird es für Empl und sein in den Sommermonaten auf rund 30 Mitarbeiter anwachsendes Team im Juli.

Union Berlin ist dann in Bramberg einquartiert, Liga-Rivale VfL Wolfsburg in Seefeld. Die SLFC kümmert sich auch um Belgiens Meister Royal Antwerpen, die Schweizer Clubs FC Zürich und FC Basel, Sparta Prag, Legia Warschau oder Panathinaikos Athen. Al-Hilal aus Saudi-Arabien - lange als mögliche Destination von Lionel Messi in den Schlagzeilen - hat in Villach/Landskron gebucht. Die Araber absolvieren diverse Testspiele wie gegen den in St. Veit/Glan wohnenden ukrainischen Paradeclub Dynamo Kiew oder am 14. Juli gegen den WAC.

Auf gut gefüllte Stadien dürfen Sturm Graz und Austria Wien hoffen, wenn Tests gegen Galatasaray anstehen. Der türkische Meister mit Yusuf Demir hat auch in Österreich eine große Fangemeinde. Hartberg absolviert einen Probelauf (15. Juli) gegen die Blackburn Rovers aus der englischen Championship. Aus der zweiten englischen Klasse weilen im Juli auch Ipswich Town und Bristol City in Österreich.

Drei Player am Markt

Mit SLFC, den bis nach Slowenien agierenden IFCS aus der Steiermark oder der Onside Austria aus Oberösterreich agieren drei größere Veranstalter auf dem österreichischen Markt. Man teile sich die Regionen "relativ gut auf", so Empl.

Abseits der Agenturen schnüren die Ferienregionen Pakete vor allem für die Vertreter aus der deutschen Bundesliga. Das SalzburgerLand lotste Bayer Leverkusen dieses Mal nach Saalfelden, der 1. FC Köln reist in die Region Hochkönig nach Maria Alm, Werder Bremen ins Zillertal. Vorarlberger Stammgast ist der SC Freiburg in Schruns-Tschagguns, Absteiger Schalke 04 ist im Nationalpark Hohe Tauern erneut in Mittersill zu Gast. Auch aus den Niederlanden reist ein Top-Club an: Meister Feyenoord Rotterdam mit Gernot Trauner kommt nach Saalfelden.

„Mini-Bayern“ in Salzburg

Bayern München ist ebenfalls in Salzburg - jedoch nur das Amateur-Team des deutschen Rekordmeisters. Die Bayern-Stars werden wie jene der viele Jahre in den Kitzbüheler Alpen logierenden Borussia aus Dortmund nicht zu sehen sein. Wie die Fußball-Prominenz aus Italien, Spanien oder England zieht es die beiden deutschen Großclubs in die Ferne. Asien- und US-Tourneen mit gewinnträchtigen Freundschaftsspielen locken. "Mit der Konkurrenz aus Übersee ist es nicht möglich, finanziell mitzuhalten", sagt Empl, der diesbezüglich von "abartigen" Summen spricht. So spielen die Bayern in Tokio gegen Manchester City, in Singapur geht es gegen Liverpool. Die Vermarktung der Marke FC Bayern steht dabei an erster Stelle.

Österreichs internationale Gäste

Bayer Leverkusen: 23. bis 28. Juli in Saalfelden

Union Berlin: 24. Juli bis 2. August in Bramberg

VfL Wolfsburg: 16. bis 22. Juli in Seefeld

SC Freiburg: 20. bis 28. Juli in Schruns-Tschagguns

Eintracht Frankfurt: 22. bis 29. Juli in Windischgarsten

FSV Mainz 05: 26. Juli bis 2. August in Schladming

1. FC Köln: 13. bis 21. Juli in Maria Alm

TSG Hoffenheim: 15. bis 22. Juli in Kitzbühel

Werder Bremen: 19. bis 29. Juli im Zillertal

FC Augsburg: 15. bis 23. Juli in Schladming

VfB Stuttgart: 17. bis 23. Juli in Neukirchen am Großvenediger

1. FC Heidenheim: 25. Juli bis 1. August in Mils

Schalke 04: 8. bis 16. Juli in Mittersill

International:

FC Basel: 24. Juni bis 1. Juli in Seefeld

Panathinaikos Athen: 25. Juni bis 10. Juli in Bad Erlach

Ferencvaros Budapest: 26. Juni bis 4. Juli in Bramberg

Legia Warschau: 26. Juni bis 5. Juli in Walchsee. Testspiel: 4. Juli gegen Red Bull Salzburg (Saalfelden, 18.00)

Maccabi Haifa: 27. Juni bis 6. Juli in Geinberg

Rakow Czestochowa: 27. Juni bis 5. Juli in Bad Leonfelden

Slavia Prag: 1. bis 12. Juli in Aigen-Schlägl

Al-Hilal: 2. bis 20. Juli in Villach/Landskron. Testspiel: 14. Juli gegen WAC (Wolfsberg, 18.00)

Dynamo Kiew: 3. bis 24. Juli in St. Veit/Glan. Testspiel: WAC Amateure 8.7. (St. Veit, 17.30)

Sparta Prag: 5. bis 15. Juli in Bad Kleinkirchheim

Olympiakos Piräus: 5. bis 19. Juli in Mils/Volders

FC Nordsjaelland: 6. bis 14. Juli in Walchsee. Testspiel: 8. Juli gegen Red Bull Salzburg (Grünau, 15.30)

FC Zürich: 8. bis 15. Juli in Ried i.O./Prutz

RSC Anderlecht: 8. bis 15. Juli in Villach

Galatasaray Istanbul: 8. bis 18. Juli in Bad Waltersdorf. Testspiele: 14. Juli gegen Austria Wien (Generali Arena, 19.30), 18. Juli gegen Sturm Graz (Merkur Arena, 19.00)

Blackburn Rovers: 9. bis 15. Juli in Bad Radkersburg. Testspiel: 15. Juli gegen TSV Hartberg

Ipswich Town: 9. bis 15. Juli in Laa/Thaya

Royal Antwerpen: 10. bis 16. Juli in Waidring

PSV Eindhoven: 13. bis 23. Juli in Windischgarsten

RCD Mallorca: 14. bis 22. Juli in Geinberg

Al Ahli SC: 15. Juli bis 5. August in Laa/Thaya

Feyenoord Rotterdam: 17. bis 22. Juli in Saalfelden