Transfer Djuricin mit neuem Klub

Foto: APARobert Jäger

Werbung

D er Junior von Goran Djuricin bricht seine Zelte in Kroatien ab und dockt jetzt in der Slowakei an.

Der frühere österreichische Fußball-Teamspieler Marco Djuricin setzt seine Karriere bei Spartak Trnava fort. Der slowakische Erstligist holte den 30-jährigen Stürmer leihweise für ein Jahr von HNK Rijeka. Djuricin war im vergangenen Sommer zum kroatischen Club gekommen, brachte es dort aber nur auf fünf Einsätze. Davor kickte der Offensive unter anderem bei Hertha BSC, Sturm Graz, Red Bull Salzburg, Austria Wien, Brentford, Ferencvaros, Grasshoppers Zürich und Karlsruhe.