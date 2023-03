Kriwak-Treffer im Testspiel

Erfolgserlebnis für Rene Kriwak und seine Hartberger: In der Länderspielpause testeten die Mannen von Trainer Markus Schopp im steirischen Duell gegen Sturm Graz II und gewannen souverän mit 3:0.

Kriwak, derzeit von Rapid an Hartberg ausgeliehen, trug sich dabei in die Schützenliste ein. Der 23-Jährige zeigte für das zwischenzeitliche 2:0 verantwortlich. Weiter geht es für den Matzener und seine Kollegen schon am Freitag in der Bundesliga. Zu Gast ist Aufsteiger Austria Lustenau, in den bisherigen beiden Duellen gab es für Hartberg nur einen Zähler.

Kriwak, zuletzt Mitte Februar gegen Sturm in der Startelf, wartet seit Anfang Oktober auf einen eigenen Treffer.