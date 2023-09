Dämpfer fürs U21-Team auf Zypern

Die österreichischen U21-Fußballer sind auf Zypern ohne das erhoffte Erfolgserlebnis in die EM-Qualifikation gestartet. Die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch kam am Donnerstag im Dasaki Stadium im britischen Hoheitsgebiet nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus. WAC-Angreifer Thierno Ballo traf für die ÖFB-Auswahl (56.), nachdem Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo die Rote Karte (51.) gesehen hatte. Für Zypern gelang Stavro Gavriel der verdiente Ausgleich (76.).

„20 denkwürdige Sekunden“

Damit blieb der ÖFB-Jahrgang 2002 beim Außenseiter der Gruppe H hinter den Erwartungen, auch wenn es im neunten Spiel in Serie keine Niederlage gab. Ein Blackout kurz nach der Pause hatte der Gregoritsch-Elf das Leben erschwert: Erst verschoss Christoph Lang vom TSV Hartberg einen Foulelfmeter (50.) nach Foul am Korneuburger Bernhard Zimmermann, im direkten Gegenzug musste Baidoo wegen einer Notbremse nach einem weiten Ausschuss des Zypern-Tormanns vom Rasen. "20 Sekunden, die ich so im Fußball noch nicht erlebt habe. Das war schon ein Moment, wo kurz einmal Leere herrscht", sagte Matthias Braunöder.

Die ÖFB-Auswahl hatte zudem Glück, dass es bei einem Tackling von Manuel Polster keinen Elfmeter für die Gastgeber gab (83.). "Das war natürlich nicht der Start in die Quali, den wir uns alle erhofft haben", ergänzte Braunöder. Altach-Verteidiger Paul Koller blieb positiv. "Wir müssen jetzt einen kühlen Kopf bewahren, wir haben noch sieben Spiele. Es ist noch nichts verloren."

In Ried schon unter Druck

Im zweiten Gruppenspiel trifft die Gregoritsch-Truppe am Dienstag (18.00 Uhr) in Ried auf Bosnien-Herzegowina, das sich zum Auftakt gegen Slowenien mit 1:2 geschlagen geben musste. Gruppenfavorit Frankreich hatte am Donnerstag spielfrei. Der Gruppensieger ist fix bei der EM 2025 in der Slowakei dabei, auch die drei besten Zweiten der neun Gruppen haben ihr Ticket sicher. Die weiteren sechs Zweiten spielen im Play-off im November 2024 die letzten drei Plätze im 16er-Feld aus.

Gregoritsch, unter dem in bisher fünf Anläufen bisher ein Mal (2019) die Endrunden-Qualifikation gelungen war, musste die Partie allerdings gesundheitlich angeschlagen im Hotel verfolgen. Der 65-Jährige wurde von seinem langjährigen Co-Trainer Andreas Gahleitner vertreten. Galatasaray-Profi Yusuf Demir war nach seiner kürzlich vollzogenen Leihe zum FC Basel aufgrund der Wechsel-Strapazen nicht nominiert worden.

Horn-Keeper verhindert Rückstand

Angeführt vom neuen Kapitän Braunöder von der Wiener Austria hatte die ÖFB-Auswahl in der Anfangsphase bei Temperaturen um die 31 Grad deutlich mehr Spielanteile. Torchancen blieben gegen die auf dem Papier deutlich schwächeren und defensiv kompakt stehenden Gastgeber aber zunächst aus. Die erste gute Möglichkeit verzeichneten die Zyprioten in der 11. Minute, als Gavriel nach einem Steilpass völlig freistehend vor Nikolas Polster auftauchte. Der ÖFB-Schlussmann vom Zweitligisten SV Horn verhinderte mit einer starken Parade aber den Rückstand.

Es entwickelte sich ein Geduldsspiel, Lang scheiterte bei einem zentral geschossenen Freistoß aus 18 Metern am Zypern-Goalie (18.), wenig später an der Außenstange (39.). Nach dem Seitenwechsel schoss Lang einen Elfmeter nach einem Foul an Nikolas Veratschnig über das Tor. In Unterzahl gelang Ballo mit einem Flachschuss ins rechte Eck dennoch die Führung. Die Zyprioten drückten in der Folge auf den Ausgleich und wurden in der Schlussphase dank eines Halbvolley-Treffers von Gavriel belohnt.