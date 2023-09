Querfeld packt in Ried den Dosenöffner aus

Die Auftaktscharte ist ausgemerzt. Das U21-Nationalteam hat im ersten Heimspiel der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025 die eigenen Ansprüche untermauert. Die Auswahl des genesenen Teamchefs Werner Gregoritsch gewinnt eine intensive Partie gegen Bosnien-Herzegowina am Ende verdient mit 2:0 (0:0).

Es war heute ein ganz anderer Auftritt von uns als auf Zypern. Wir waren von Beginn an sehr fokussiert, haben die Atmosphäre mit den vielen bosnischen Fans angenommen und uns immer mehr in die Partie gearbeitet. Werner Gregoritsch

Das U21-Team beginnt im Vergleich zur Zypern-Partie mit vier Veränderungen. Pascal Estrada, Leo Querfeld, Ervin Omic und Moritz Oswald stehen in der Startelf. Paul Koller, Matthias Braunöder und der KorneuburgerBernhard Zimmermann nehmen auf der Bank Platz, Samson Baidoo fehlt rot-gesperrt.

Polster ist am Posten

Die Gäste aus Bosnien starten druckvoll in die Begegnung. In der vierten Minute versucht sich Kapitän Ivan Basic mit einem Freistoß, aber Horn-Goalie Nikolas Polster hält den Ball ohne Probleme. Nach sechs Minuten kommen die Bosnier bereits zum zweiten Corner.



Dann aber übernimmt das ÖFB-Team immer mehr die Kontrolle über die Partie. Niklas Veratschnig mit dem ersten Abschluss, aber sein Schuss in der 20. Minute fliegt über das Tor der Gäste. Österreich immer wieder mit starken Ballgewinnen. So auch vor der besten Aktion bis dahin.

Bosnien ist gut gestanden, aber es liegt an uns, dass wir gegen solche Gegner mehr Gefahr ausstrahlen. Dann braucht es als Dosenöffner eine Standardsituation, da fühle ich mich auch verantwortlich, dass wir da gefährlich werden. Leo Querfeld

Thierno Ballo kommt auf dem linken Flügel an den Ball, lässt zwei Gegenspieler schön aussteigen und findet im Zentrum Dijon Kameri. Der Salzburger kann den Ball in aussichtsreicher Position aber nicht unter Kontrolle bringen (35.).Kurz später die nächste gute Aktion, aber der Schuss von Christoph Lang wird in letzter Minute abgeblockt (43.). So geht das U21-Team war überlegen, aber torlos in die Halbzeit.



In der 48. Minute dann wieder einmal die Gäste in der Offensive. Beim Abschluss von Cuic hat die ÖFB-Auswahl Glück. Der Ball geht knapp neben das Tor.

Dank Querfeld geht der Knopf auf

Österreichs erste gefährliche Situation nach der Pause führt beinahe ebenfalls zum Treffer. Dijon Kameri mit einem fast perfekten Freistoß, aber der bosnische Keeper bekommt die Fingerspitzen noch an den Ball und lenkt die Kugel um die Stange (55.).



In der 63. Minute platzt der Knoten dann. Nach einem Corner des überragenden Dijon Kameri ist es Kapitän Leo Querfeld, der den Ball irgendwie über die Linie bringt.

Tabellenführung übernommen

Nur wenige Augenblicke später jubeln die österreichischen Fans erneut. Oswald treibt den Ball über rechts nach vorne. Über Lang und Kamer kommt der Ball im Strafraum zu Bernhard Zimmermann, der mit der Brust auf Noah Bischof prallen lässt und der Altach-Stürmer bleibt vor dem Tor eiskalt (66.).



Mit dem verdienten Heimsieg schiebt sich das U21-Team mit vier Punkte an die Spitze der Quali-Gruppe. Im Oktober wartet mit dem Auswärtsspiel in Slowenien die nächste schwere Aufgabe.