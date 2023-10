Gregoritsch holt Huskovic retour

Der österreichische U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat Yusuf Demir und Muharem Huskovic in den Kader für die Oktober-Spiele einberufen. Nicht mit dabei ist dafür Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo, der von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ins A-Team fürs anstehende Länderspieldoppel geholt wurde.

Am 12. Oktober steht für die U21 in Hartberg ein Test gegen Norwegen auf dem Programm (20:30 Uhr, live ORF Sport+), fünf Tage später reist die Mannschaft zum EM-Qualifikationsspiel nach Slowenien.

Comeback nach folgenschwerem Autocrash

Mit Demir (Basel) und Huskovic (Austria Wien) kehren zwei wichtige Stützen zurück in das U21-Team. Letzterer hätte bereits im September sein Comeback feiern sollen, musste jedoch kurzfristig verletzungsbedingt absagen. Nun kehrt der Stürmer erstmals nach seinem Autounfall vor einem Jahr zurück. Gregoritsch hat zudem Leo Querfeld (SK Rapid) zur Verfügung, der im September erstmals im A-Team-Kader stand.

Unser Anspruch ist es, den zweiten Platz zu erreichen. Mit einem Sieg in Slowenien könnten wir diese Ansprüche untermauern. U21-Teamchef Gregoritsch

"Wenn man sich unseren Kader anschaut, dann kann jeder sehen, welche Qualität wir sowohl in der Offensive wie auch in der Defensive haben", freut sich Gregoritsch. "Wenn wir fokussiert sind und uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, dann ist mit diesem Team sehr viel möglich." Die Vorbereitungen auf die beiden Matches finden in Bad Tatzmannsdorf statt.

Der Superstar auf der französischen Bank

Im November empfängt die U21-Elf in Ried noch Frankreich (17.11./EM-Quali) und Nordmazedonien (21.11./Test). „Les Bleus“ setzen auf einen prominenten Mann auf der Trainerbank - nämlich den ehemaligen Weltklassestürmer Thierry Henry. In der Qualifikation für die Euro 2025 in der Slowakei liegt Österreich derzeit bei vier Zählern aus zwei Spielen auf Rang eins der Gruppe H.

Der Kader im Überblick

TOR: Luka MARIC (SK Puntigamer Sturm Graz; 2/0), Nikolas POLSTER (SV Horn; 9/0), Elias SCHERF (SKU Ertl Glas Amstetten; 6/0)



ABWEHR: Pascal ESTRADA (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 9/2), Pascal FALLMANN (SC Freiburg/GER; 8/0), Lukas IBERTSBERGER (RZ Pellets WAC; 6/0), Paul KOLLER (Cashpoint SCR Altach; 5/0), Leo MÄTZLER (SC Austria Lustenau; 3/0), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 7/1), Nikolas VERATSCHNIG (RZ Pellets WAC; 8/0)



MITTELFELD: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 12/4), Matthias BRAUNÖDER (FK Austria Wien; 14/2), Yusuf DEMIR (FC Basel/SUI; 12/2); Dijon KAMERI (FC Red Bull Salzburg; 4/0), Ervin OMIC (RZ Pellets WAC; 7/0), Moritz OSWALD (SK Rapid; 10/0), Manuel POLSTER (FK Austria Wien; 8/1), Nikolas SATTLBERGER (SK Rapid; 4/0)



STURM: Noah BISCHOF (Cashpoint SCR Altach; 7/3), Elias HAVEL (LASK; 0/0), Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 2/0), Christoph LANG (TSV Egger Glas Hartberg; 8/4), Bernhard ZIMMERMANN (RZ Pellets WAC; 13/1)



Auf Abruf nominiert: Benjamin Böckle (SC Preußen Münster/GER), Sandali Conde (SV Stripfing), Justin Forst (WSG Tirol), Angelo Gattermayer (SV Waldhof Mannheim/GER), Gabriel Haider (SK Puntigamer Sturm Graz), David Heindl (KSV 1919), Raphael Hofer (FC Blau-Weiß Linz), Lukas Jungwirth (LASK), Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt 04/GER), Jakob Knollmüller (SV Licht-Loidl Lafnitz), Luca Kronberger (WSG Tirol), Samuel Mischitz (FC Mohren Dornbirn 1913), Tristan Osmani (FC Schalke 04/GER), David Riegler (SKN St. Pölten), Marco Sulzner (SKU Ertl Glas Amstetten), Kai Stratznig (First Vienna FC 1894), Simon Spari (FAC Wien), Romeo Vucic (FK Austria Wien), Moritz Wels (FK Austria Wien), Nico Wiesinger (SV Guntamatic Ried), Fabian Wohlmuth (SV Guntamatic Ried), Gabriel Zirngast (LASK)