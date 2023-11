Gregoritsch holt Riegler retour

Jetzt geht's ans Eingemachte! Das U21-Nationalteam (JG 2002) startet am Montag in Windischgarsten (OÖ) in den abschließenden Lehrgang des Jahres. Auf die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch wartet dabei das Schlagerspiel der Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025.



Am 17. November (18:30 Uhr, live ORF Sport+), gastiert Gruppenfavorit Frankreich mit Neo-Teamchef Thierry Henry zum von Raiffeisen präsentieren Match in der Rieder Innviertel Arena. "Das wird natürlich eine sehr große Herausforderung für uns als gesamtes Team. Ein Blick auf den französischen Kader genügt, um zu sehen, welche Qualität sie in jedem Mannschaftsteil haben. In Wahrheit gibt es keine schönere Aufgabe als ein Spiel gegen so einen Gegner. Die Vorfreude ist schon sehr groß", so der Teamchef.



Abgeschlossen wird das Länderspieljahr im Anschluss mit einem freundschaftlichen Länderspiel gegen Nordmazedonien. Gespielt wird am 21. November (18:00 Uhr, live ORF Sport+) ebenfalls im Innviertel.

Riegler wieder gefragt

Nun hat der Teamchef sein Aufgebot für den letzten Lehrgang 2023 einberufen. Dabei nimmt Gregoritsch im Vergleich zum Oktober vier Änderungen vor. Der Wolfsberger Thierno Ballo, Benjamin Kanuric (FC Ingolstadt/GER) und David Riegler (SKN St. Pölten) kehren ebenso in den Kader zurück, wie Romeo Vucic (FK Austria Wien), der erstmals seit September 2022 wieder im Aufgebot steht. Nicht im Kader ist der verletzte Dijon Kameri (FC Red Bull Salzburg).

Starke Austria-Fraktion um Polster und Huskovic

Auf Debütanten verzichtet der Teamchef. "Es sind alles Spieler, die bereits dabei waren. Ballo gehörte zum Quali-Start im September zur Stammelf, war im Oktober leider verletzt. Kanuric zeigt bei seinem Verein aktuell Top-Leistungen, Riegler ist ein sehr verlässlicher Verteidiger und Vucic hat sich bei der Austria wieder in den Fokus gespielt. Ich bin absolut davon überzeugt, dass das Spieler sind, die uns weiterhelfen werden", erklärt Gregoritsch seine Überlegungen.



Mit Matthias Braunöder, Manuel Polster, Muharem Huskovic und Romeo Vucic stellt die Wiener Austria die meisten Spieler im U21-Kader. Drei Spieler kommen vom SK Rapid und dem RZ Pellets WAC. Zudem stehen vier Legionäre und drei Spieler aus der 2. Liga im Aufgebot.



Trotz der Rückschläge im Oktober ist der Teamchef von seiner Auswahl überzeugt: „Natürlich waren das im Oktober nicht die Ergebnisse, die wir uns alle vorgestellt haben“, konstatiert Werner Gregoritsch. „Aber wir haben ein gutes Team mit viel Qualität. Uns hat in der Offensive zuletzt ein wenig die Zielstrebigkeit gefehlt, wir müssen bessere Lösungen finden. Daran werden wir in der kommenden Woche arbeiten. Wir lassen uns nicht nervös machen und konzentrieren uns nur auf die Aufgaben, die auf uns warten."

Der U21-Kader für die nächsten EM-Quali-Duelle



TOR: Luka MARIC (SK Puntigamer Sturm Graz; 2/0), Nikolas POLSTER (SV Horn; 10/0), Elias SCHERF (SKU Ertl Glas Amstetten; 7/0)



ABWEHR: Pascal ESTRADA (NK Olimpija Ljubljana/SVN; 11/2), Pascal FALLMANN (SC Freiburg/GER; 9/0), Paul KOLLER (Cashpoint SCR Altach; 7/1), Leo MÄTZLER (SC Austria Lustenau; 4/0), Leopold QUERFELD (SK Rapid; 9/1), David RIEGLER (SKN St Pölten; 5/0), Nikolas VERATSCHNIG (RZ Pellets WAC; 10/0)



MITTELFELD: Thierno BALLO (RZ Pellets WAC; 12/4), Matthias BRAUNÖDER (FK Austria Wien; 16/2), Yusuf DEMIR (FC Basel/SUI; 14/2); Raphael HOFER (FC Blau-Weiß Linz; 3/0), Benjamin KANURIC (FC Ingolstadt/GER; 5/1), Moritz OSWALD (SK Rapid; 12/0), Manuel POLSTER (FK Austria Wien; 9/1), Nikolas SATTLBERGER (SK Rapid; 6/0)



STURM: Elias HAVEL (LASK; 2/0), Muharem HUSKOVIC (FK Austria Wien; 6/0), Christoph LANG (TSV Egger Glas Hartberg; 10/4), Romeo VUCIC (FK Austria Wien; 2/0), Bernhard ZIMMERMANN (RZ Pellets WAC; 15/1)



Auf Abruf: Noah Bischof (Cashpoint SCR Altach), Benjamin Böckle (SC Preußen Münster/GER), Justin Forst (WSG Tirol), Gabriel Haider (SK Puntigamer Sturm Graz), David Heindl (KSV 1919), Lukas Ibertsberger (RZ Pellets WAC), Zeteny Jano (FC Liefering), Lukas Jungwirth (LASK), Jakob Knollmüller (SV Licht-Loidl Lafnitz), Luca Kronberger (WSG Tirol), Ervin Omic (RZ Pellets WAC), Tristan Osmani (FC Schalke 04/GER), Simon Seidl (FC Blau-Weiß Linz), Simon Spari (FAC Wien), Moritz Wels (FK Austria Wien), Fabian Wohlmuth (SV Guntamatic Ried)