Holländische Hürde für die Grazer

Vizemeister Sturm Graz bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League mit PSV Eindhoven zu tun. Wie die Auslosung am Montag in Nyon ergab, tritt die Truppe von Trainer Christian Ilzer am 8./9. August erst auswärts an. Das Heimspiel gegen den niederländischen Vizechampion, bei dem ÖFB-Teamspieler Phillipp Mwene unter Vertrag steht, geht am 15. August über die Bühne.

Gegen PSV hatte Sturm bereits vor zwei Jahren in der Europa-League-Gruppenphase eine nicht ganz erfreuliche Bekanntschaft gemacht. Das Heimspiel ging mit 1:4 verloren, in Eindhoven setzte es eine 0:2-Niederlage. "Ich denke, dass wir als Mannschaft mittlerweile weiter sind. PSV war heuer lange im Titelrennen in Holland, Feyenoord hat sich aber am Ende durchgesetzt. Es werden spannende Duelle, wobei man klar sagen muss, dass Eindhoven der Favorit ist", erklärt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Sollten die Steirer diesmal das Duell für sich entscheiden, stünde noch das Play-off zwischen ihnen und der Gruppenphase der Königsklasse. Scheiden die "Blackys" in der 3. Qualirunde aus, haben sie einen Platz in der Gruppenphase der Europa League sicher. Das allfällige Play-off wird am 7. August ausgelost, Spieltermine sind der 22./23. bzw. der 29./30. August.