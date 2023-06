Ardagger fiebert Cup-Hit gegen Salzburg entgegen

Die blau-gelben Paraski-Stars Veronika und Johannes Aigner spielten am Sonntagabend Glücksengerl. Und sie bewiesen ein gutes Händchen für die NÖ-Vertreter - allen voran für Regionalliga-Rookie SG Ardagger/Viehdorf. Die Mostviertler dürfen sich auf eine echte Fußballparty gegen Red Bull Salzburg freuen.

„Salzburg ist herzlich willkommen im Mostviertel“

Die Freude bei Sektionsleiter Wolfgang Riesenhuber ist natürlich groß: „Salzburg ist ein Jackpot und das i-Tüpfelchen auf 23 Jahre harte Arbeit." Die Spieler verfolgten gemeinsam die Auslosung und der Aufschrei, als Salzburg gezogen wurde, war riesig. „Salzburg ist herzlich willkommen im Mostviertel. Wir wollen auf jeden Fall ein Fußballfest organisieren“, fügt Riesenhuber hinzu.

Heiße Duelle garantiert

Einen Bundesliga-Gegner hat auch Regionalligist Traiskirchen vor der Brust - für die Kleer-Kicker geht's gegen den SCR Altach. Leobendorf trifft wie im Vorjahr auf einen blau-gelben Zweitligisten, muss sich mit Horn messen. Zwei Traditionsklubs matchen sich im Sepp-Doll-Stadion, wenn der Kremser SC den SKU Amstetten empfängt. Zweitliga-Aufsteiger Stripfing gastiert beim burgenländischen Meister SV Oberwart. Für den SKN St. Pölten geht's nach Wien, wo bei Team Wr. Linien/Elektra mit Herbert Gager ein ehemaliger Coach der Wölfe das Trainerzepter schwingt. NÖ-Cupsieger Haitzendorf bekommt's mit dem FAC zu tun.

Der FC Marchfeld darf zuhause antreten, trifft auf den SC Weiz - einen Mittelständler der Regionalliga Mitte. Bekanntester Mann: Ex-Profi Danijel Prskalo (32), der einst bei RB Salzburg ausgebildet wurde und u.a. für Hartberg und Wr. Neustadt stürmte.

Das Traumlos schlechthin gab's für Donaufeld - in Gestalt eines Wiener Derbys gegen die Grün-Weißen aus Hütteldorf. Spieltermin für die Erstrundenbegegnungen: 21. bis 23. Juli

Die Erstrundenspiele im Überblick

Ardagger/Viehdorf - RB Salzburg; Kremser SC - SKU Amstetten; SV Leobendorf - SV Horn; TWL Elektra - SKN St. Pölten; ASK Klagenfurt - FC Admira; SV Oberwart - SV Stripfing; SV Haitzendorf - FAC ; FCM Traiskirchen - SCR Altach, FC Marchfeld - Weiz.

Parndorf - Draßburg; Austria XIII Wien - St. Anna/Aigen, Wolfurt - Austria Salzburg; Saalfelden - Bischofshofen; Gurten - Hohenems; ATUS Ferlach -. DSV LeobenASK Voitsberg -. Vienna; Deutschlandsberger SC -. Kapfenberg; Bad Gleichenberg - GAK;SC Neusiedl - SV Lafnitz; SPG Wels - SV Ried; SC Imst - SC Bregenz.

SVG Reichenau- Innsbruck - FC Dornbirn; SPG Wallern -. Blau-Weiß Linz; SV Bad Schallerbach -. WSG Tirol; SR Donaufeld - SK Rapid Wien; SK Vorwärts Steyr - Austria Klagenfurt; SC Röthis - LASK; SAK Klagenfurt - SK Sturm Graz; SPG Silz/Mölz - SC Austria Lustenau; SV Spittal- FK Austria Wien; FC Kufstein - Wolfsberger AC; Favoritner AC - TSV Hartberg.

Das Cup-Finale findet am 1. Mai 2024 erneut in Klagenfurt statt. Das Stadion am Wörthersee bleibt bis 2026 Austragungsort des ÖFB-Pokal-Endspiels.