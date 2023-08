Neulengbach muss Trainer Linshalm ziehen lassen

Mitten in der Vorbereitung muss sich Frauen-Bundesligist Neulengbach um einen neuen Trainer umschauen. Gerald Linshalm folgte dem Lockruf aus der 2. Liga, kehrt zu seinem Ex-Klub FAC zurück. Dort folgt er einem anderen Niederösterreicher - nämlich dem ehemaligen Horner Aleksandar Gitsov (40), der die Wiener in Richtung ZSKA Sofia verlässt und dort Neo-Chefcoach Nestor El Maestro unterstützen wird. Vor seinem Engagement in Neulengbach hatte der 42-jährige Wr. Neustädter als „Co“ beim FAC sowie als Athletiktrainer bei der Wiener Austria und beim SV Mattersburg gearbeitet. Nun will sich „Linsi“ an der Seite von Cheftrainer Mitja Mörec beim Zweitligist aus Floridsdorf beweisen.

So geht der Klub in die nächsten Wochen

Linshalms Abgang kam auch für die Neulengbacherinnen „überraschend“, wie Sportchef Mario Graf einräumt. „Es gibt wenige gute Zeitpunkte für einen Trainerwechsel, dieser gehört nicht dazu!“ Somit muss Graf vorübergehend ein Comeback auf der Bank geben - gemeinsam mit Birgit Gumpenberger wird sich der Inhaber einer UEFA-A-Lizenz in den nächsten Wochen um das Bundesligateam kümmern. Eine Dauerlösung soll das nicht werden.

Mit Gerald haben wir die perfekte Lösung gefunden, da er Mitja, den Verein unsere Arbeitsweise und unsere Philosophie kennt. Lukas Fischer, Geschäftsführer Sport beim FAC

„Wir suchen einen Trainer, der für unsere Fußball-DNA steht, attraktiven Fußball mit hoher Verteidigungslinie und Pressing spielt.“ Linshalm habe die Latte hochgelegt: „Er hat gute Arbeit geleistet, viel zum Erfolg beigetragen.“ Der Klub bedankt sich beim scheidenden Coach und wünscht alles Gute für die Zukunft.

Hütchen statt Handy: Der sportliche Leiter Mario Graf springt wieder am Platz ein. Foto: Wolfgang Wallner

Am Mittwochabend informierte der Trainer sein Team von der Entscheidung, leitete am Donnerstag noch eine Vormittagseinheit beim USV ehe es direkt weiter nach Wien ging. Die Stimmung bei den Kickerinnen: gedrückt, ein Mix aus Enttäuschung und Unverständnis. „So ist nun einmal der Fußball, gerade im Profigeschäft“, sagt Graf. „Für viele Spielerinnen ist's eine schwierige Situation, die Entscheidung nicht leicht nachvollziehbar. Noch vor wenigen Tagen haben wir alle gemeinsam Pläne geschmiedet, viel um Linsi herum aufgebaut und ihm praktisch alle Wünsche erfüllt.“

Für Linshalm geht's gleich mit einer Zweitliga-Auswärtsfahrt nach Kapfenberg los, sein Ex-Team Neulengbach testet am Sonntag in Trebon gegen Slavia Prag.