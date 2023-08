Hit im Viola Park eröffnet die 42. Saison

Mehr als nur ein Hauch von Aufbruchsstimmung weht durch die heimische Frauenszene. Das liegt zum einen an deren Frauen-WM (NÖFV-Boss Hans Gartner: „Die Weltmeisterschaft hat enormes Interesse hervorgerufen, das müssen wir nützen“), zum anderen am neuen Umfeld. Neo-Namenssponsor Admiral will den heimischen Frauenfußball in den kommenden Jahren aufs nächste Level helfen, dabei helfen soll die im Sommer als Liga-Managerin installierte Ex-Internationale Carina Wenninger.

Klein tritt in große Fußstapfen

Sportlich ist auch heuer klar: Die großen Gejagten kommen aus Niederösterreich. Doublesieger spusu SKN St. Pölten gilt neuerlich als Meistertipp Nummer eins. „Wir starten gleich gegen zwei Supergegner, diese Runden werden schon ein Gradmesser“, sagt Jennifer Klein. Die Tullnerin ist die neue Kapitänin der Wölfinnen und tritt ins großen Fußstapfen. Jene von Jasmin Eder, die im Sommer die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat und sich voll auf ihre Tätigkeit beim ÖFB konzentriert.

„Mit Jassi haben wir das Herz der Mannschaft verloren“, ordnet Klein den Stellenwert der Mittelfeldspielerin ein. „Ich hab von ihr viel lernen können. Jetzt die Kapitänsschleife zu übernehmen, ist eine große Ehre für mich.“ Die St. Pöltnerinnen eröffnen am Freitag (18 Uhr) die 42. Saison der Frauen-Bundesliga - mit einem Auswärtsmatch gegen die Wiener Austria im Viola Park. „Das wird eine Super-Bühne für dieses Spiel“, freut sich Klein.

"Heuer können uns einige Teams ärgern": SKN-Kapitänin Jenny Klein Foto: Wolfgang Wallner

Die Austrianerinnen haben über den Sommer aufgerüstet - u.a. mit der ÖFB-Teamspielerin Kathi Schiechtl. „Sie macht uns besser, hilft uns auf und abseits des Platzes weiter“, streut Offensivmotor Verena Volkmer ihrer neuen Mitspielerin Rosen. Die violette Devise fürs erste Match passt auf die ganze Saison: „Wir wollen die ganz Großen ärgern und besser abschneiden als im Vorjahr.“

Klein stellt sich auf „extrem starke Konkurrenz“ ein, hat u.a. Altach und Sturm mit auf der Rechnung. Allerdings ist man sich beim SKN der eigenen Stärken bewusst: „Die Qualität ist in unserem Team vorhanden, um die Favoritinnenrolle zu rechtfertigen.“ Die aus Deutschland geholte Ella Touon dürfte auf Anhieb Stammkraft am linken (Defensiv-)Flügel sein - und eine wichtige Rolle spielen. Vor allem mit Blickrichtung Champions League: „Dort in die Gruppenphase zu kommen, gehört zu den wichtigsten Zielen heuer.“

Neulengbach-Käpt'n Sandra Mayrhofer: "Qualität für Platz drei ist da." Foto: APA/EVA MANHART, EVA MANHART

Hoch gesteckt sind auch die Ambitionen in Neulengbach. Trotz oder gerade wegen einer turbulenten Vorbereitung, in der der Abgang von Trainer Gerald Linshalm zum FAC zur Nervenprobe im Team wurde. „So kurz vor der Saison ist das natürlich eine schwierige Situation, das war schon ein Schock. Aber es spricht fürs Team, wie wir das verarbeiten konnten“, blickt Sandra Mayrhofer zuversichtlich auf die anstehenden Runden. Zum Auftakt empfangen die USV-Ladies die Vienna (Kapitänin Claudia Wasser: „Wir wollen die Nummer eins in Wien bleiben“). Der Anpfiff zur Partie gegen den Vorjahresfünften erfolgt um 16 Uhr.

Neulengbach muss Manko beheben

Dann wird auch Lukas Noga seinen Coaching-Einstand geben. Der 32-Jährige wurde zu Wochenbeginn als Verstärkung für den Trainerstab und Linshalm-Ersatz präsentiert. Der erste Eindruck? „Sehr positiv“, verrät Kapitänin Mayrhofer. „Lukas ist jung, engagiert. Bis er alle seine Vorstellungen umsetzen kann, wird's aber noch Zeit brauchen.“

Platz drei steht neuerlich ganz oben am sportlichen Wunschzettel im Wienerwald. „Wenn man sich unseren Kader anschaut, ist die Zielsetzung realistisch“, sagt Mayrhofer. Allerdings liegt auch auf der Hand, was für ganz vorne fehlt. Das Manko offenbarte sich bei der verkorksten Generalprobe gegen Zweitligist LASK: 0:1 trotz klaren Chancenplus. „Daran müssen wir arbeiten. Vergangene Saison haben wir nur drei Tore mehr kassiert als der SKN, dafür aber 55 weniger geschossen“, rechnet Mayrhofer vor.

Der Frauenfußball ist nicht aufzuhalten. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um diesen Sport zu investieren." Jürgen Irsigler, CEO von Neo-Ligasponsor Admiral

Getrübt wurde die Aufbruchstimmung in der Admiral Arena vom ausgedünnten Podium bei der Eröffnungspressekonferenz: Drei von zehn Klubs (Altach, Innsbruck und Aufsteiger Lustenau/Dornbirn) fehlten. Und ein wenig getrübt erscheint auch die WM-Bilanz. Viel zu wenig wurde über das Turnier gesprochen, viel mehr über die „Kuss-Affäre“ bei Siegerehrung. Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales drückte Teamkapitänin Jennifer Hermoso ein Busserl auf die Lippen - und sorgte damit weltweit für Aufregung.

Von Küssen und Kicken

Unvermeidlich daher auch die Fragen ans Podium in Wien. „Ich finde es wichtig, dass darüber debattiert wird, die Diskussion ist wichtig, thematisiert eine gesellschaftlich relevante Frage“, sagt Liga-Managerin Wenninger. „Extrem befremdlich“ findet Admiral-Boss Jürgen Irsigler das Vorgehen des spanischen Funktionärs. Hans Gartner pflichtet bei. „Auch wenn die Situation sehr emotional war, darf das nicht passieren“, hält der Ziersdorfer fest. Traurig sei, dass fast nur mehr über diese Szene gesprochen werde und „viel zu wenig über den tollen Frauenfußball, den wir bei diesem WM-Turnier gesehen haben.“

Den Schwung der Weltmeisterschaft gelte es mitzunehmen, betont Carina Wenninger: „Da sind alle Akteure Tag für Tag gefragt. Im Vordergrund steht für mich Equal Play, also möglichst gleichwertige professionelle Bedingungen für weibliche und männliche Fußballer.“ Der Austria-Heimspiel im eigenen Stadion und nicht am Trainingsplatz, Kleinmünchens Einzugs ins neue Stadion des FC Blau-Weiß Linz sind da die ersten erfreulichen Schritte in der neuen Saison.