Krimi um Stürmerin

Nur in „Zivil“ und nicht in der Neulengbacher Dress gab Greta Banfi ihren Bundesliga-Einstand im Wienerwaldstadion. Die 16-jährige Ungarin trainiert seit Anfang Juli in Neulengbach mit. Spielberechtigt ist sie aber noch nicht. „Leider“, bedauert Sportchef Mario Graf. „Aber das liegt nicht in unserer Hand.“ Sondern in jener des Weltverbandes. Die FIFA hat den Wechsel noch nicht im weltweiten Meldesystem bestätigt — Banfi hängt in der Luft, zumal Transferschluss in Österreich am 31. August ist. Die Vorgeschichte des sportlichen Krimis: Banfi soll sich auf Leihbasis in Neulengbach für eine Saison entwickeln können. Darauf hat sich der USV mit Österreichs Serienmeister St. Pölten geeinigt. Und so soll's funktionieren: Der SKN verpflichtet Banfi von MTK Budapest und verleiht die ungarische Nachwuchsnationalspielerin in den Wienerwald weiter.

„Alle Unterlagen sind abgeschickt, die FIFA braucht sozusagen nur mehr auf den Knopf zu drücken“, schildert Neulengbachs Mario Graf die Problematik, die die Nerven aller Beteiligten auf eine harte Probe stellt.

Von einem Happy End im Transferkrimi geht SKN-Präsident Wilfried Schmaus aus: „Beide Klubs sind sich ja einig. Das wird klappen.“ Sein Wort in des Weltverbandes Ohr...