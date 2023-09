Mittagsmenü liegt Neulengbacherinnen schwer im Magen

Für einige Tage zerstreut sich das Neulengbacher Bundesliga-Team wieder in alle Winde. Die Länderspiele locken, sieben Nachwuchsteamspielerinnen sind auf Achse, dazu Kristina Panakova mit dem slowakischen A-Team und daheim im Wienerwald stehen Analysen am Programm. Denn das „Mittagsmenü“ vom vergangenen Sonntag liegt noch immer schwer im Magen.

Daheim noch ohne Punkte

Zum erstenmal seit Mai blieben die Neulengbacherinnen ohne eigenen Treffer, zum zweitenmal in dieser Saison daheim punktelos – und ermöglichten dem Liga-Neuling Lustenau/Dornbirn den ersten Bundesligasieg überhaupt. Das 0:1 war Ende zwar unnötig, aber nicht unverdient. „Wollen wir überhaupt ein Tor schießen“, fragte sich Co-Trainerin Birgit Gumpenberger, als die Heimischen einem Rückstand nachlaufen mussten. „Wir spielen praktisch keine schnellen Bälle“, konstatierte Coach Lukas Noga. Und so konnte man die Vorarlbergerinnen nicht in Bedrängnis bringen. Die Spielgemeinschaft agierte robuster, effizienter und deckte im Laufe der Partie immer schonungsloser die Lücken vor der Neulengbacher Abwehr auf.

Ernüchternde Momentaufnahme

Die Wienerwald-Truppe gestaaltete kein Spiel, sondern ließ es über sich ergehen. Weder von innen noch von außen kam der für eine Wende nötige Input. Drei Punkte aus drei Spielen schlagen für den USV zu Buche. Zu wenig für die Neulengbacher Ansprüche, zumal jetzt mit Altach (auswärts) und der Wiener Austria (daheim) zwei höchst unangenehme Gegner warten. „Maßlos enttäuscht“, zeigt sich Sportchef Mario Graf nach dem 0:1. „Wenn du von außen nicht das Gefühl hast, dass das Team alles für den Erfolg investiert, ist das traurig.“ Man habe nur reagiert – und dafür gab's die Quittung. Platz acht in der Tabelle ist nur eine Momentaufnahme, aber auch ein Warnschuss. „Die Punkteausbeute liegt unter unseren Erwartungen“, stellt Graf fest.