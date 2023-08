Neulengbach: Neuer Dirigent, doch da capo fürs alte Lied

In Schönheit leer ausgegangen: Mit diesem Fazit gehen die Neulengbacher Bundesliga-Kickerinnen in die zweite Runde der neuen Saison. Zum Auftakt mussten sich die Wienerwald-Girls der Vienna mit 1:2 beugen. Trotz einer guten Leistung und einem klaren Chancenplus. „Gespielt haben sie super, sich leider nicht belohnen können“, konstatiert Obmann Thomas Wirnsberger. Ein Befund, den auch Lukas Noga unterschreiben kann.

Der 32-Jährige debütierte „nach zweieinhalb Trainings mit der Mannschaft“ an der Linie. „Das Ergebnis ist enttäuschend, die Leistung war allerdings richtig gut. Darauf lässt sich aufbauen“, blickt Noga optimistisch nach vorne. Gerade in der ersten Hälfte lief der Offensivmotor wie am Schnürchen. Neuzugang Elisa Pfattner machte viel Dampf, die Stoßstürmerin Chiara Rattenschlager konnte vorne viele Bälle „dingfest“ machen und auch zu Abschlüssen kam. Pia Piplits im Tor der Döblingerinnen lief zur Hochform auf – auch bei einem Versuch der Neulengbach-Stürmerin aus knapp zehn Metern. „Den muss ich machen“, seufzt die 24-Jährige, die sich an die Generalprobe gegen den LASK erinnert fühlt. Beim 0:1 im letzten Test hatte es ebenfalls an der Coolness im letzten Drittel gefehlt.

1:2-Rückstand als Tiefschlag

Noga ist sich sicher: „Wenn eine der Großchancen reingeht, nimmt das Spiel einen komplett anderen Verlauf.“ So aber wuchs der Druck. Mara Draxler gelang zwar acht Minuten nach ihrer Einwechslung der Ausgleich, postwendend leistete man sich aber einen Deckungsfehler in der Box, den die Wienerinnen prompt bestraften. „Der neuerliche Rückstand war ein Tiefschlag, ganz schwer für den Kopf“, weiß Noga. Der in den kommenden Wochen an den „Feinheiten“ arbeiten möchte: „Man sieht, wie viel in dieser Mannschaft steckt. Spielerisch und taktisch sind die Mädels schon sehr gut. Aber da ist noch viel mehr Potenzial.“

Die Fehltöne von der Premiere will Neulengbach jetzt in Bergheim vergessen machen. Noga: „Wir nehmen das Heft in die Hand, spielen mutig weiter.“