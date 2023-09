Neulengbach: Schock für Rukavina

Dem Comeback just für die U19-Europameisterschaft in Belgien folgt die große Ernüchterung. Magdalena muss sich neuerlich unters Messer legen, der Meniskus macht Problem, auch der Knorpel im Knie ist geschädigt. „Damit ist leider der Herbst gelaufen“, seufzt Sportchef Mario Graf. Noch diese Woche wird die gebürtige Kärntnerin operiert. Rukavina hatte schon große Teile der Frühjahrsmeisterschaft verpasst. Ihre spielerische Qualität hinterlässt eine Lücke — die Trainer Lukas Noga aber durchaus gut füllen kann.

Vakant ist durch Rukavinas Verletzung die Position neben Sandra Mayrhofer auf der Doppelsechs. Sara Rankovic erledigte den Job zuletzt staubtrocken, auch die im Sommer aus Horn geholte Evelin Kurz könnte von der Innenverteidigung nach vor ins defensive Mittelfeld rücken. Der gerade im Zentrum gut aufgestellte Kader macht sich bezahlt.

Aufsteiger gastiert bei der Matinée

Kristina Panakova musste im Cup neuerlich pausieren. „Wir hoffen, dass sie fürs Ligaspiel am Sonntag fit wird“, sagt Graf. Im Cup sprang die von Lukas Noga in die Startelf beförderte Mara Draxler als Doppeltorschützin für die Slowakin in die Bresche.

Bei der Sonntagsmatińee gegen Dornbirn/Lustenau wollen die Neulengbacherinnen an den jüngsten Auftritt anknüpfen. Der Aufsteiger gilt als große Unbekannte, hat in den ersten beiden Bundesligarunden erst einmal getroffen. Das Match wurde auf Wunsch des ORF auf Sonntag, 12.45 Uhr, verlegt, weil es live auf Sport+ zu sehen sein wird.