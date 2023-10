Neulengbach will bei Wacker nachlegen

Blau-Gelber Sonntag im Westen! Beide NÖ-Vertreter müssen jetzt auswärts ran. Der Bundesliga-Sonntag bringt zunächst das Duell zwischen dem FC Wacker Innsbruck und SoccerCoin USV Neulengbach (15.10., 11 Uhr, ÖFB TV). Das Tabellenschlusslicht aus Innsbruck konnte in der noch jungen Saison bisher nicht anschreiben, die Gäste aus Neulengbach hingegen feierten am vergangenen Spieltag den ersten Heimsieg der Saison über die Wiener Austria und kletterten damit vorerst um zwei Plätze auf Rang sechs. „Damit fährt sich's schon leichter nach Innsbruck“, hofft Sportchef Mario Graf, dass die Noga-Ladies in Tirol nachlegen können.

„Vorspiel“ im Ländle für die Königsklasse

Außerdem trifft Meister spusu SKN St. Pölten zuhause auf Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn. Die Wölfinnen befinden sich auf Grund der UEFA Women´s Champions League in einer englischen Woche, können mit einem Heimsieg das erste Saisondrittel als Tabellenführer beenden. Die Vorarlbergerinnen rutschten zuletzt durch die knappe 1:2-Niederlage in Bergheim von Rang sieben auf Platz acht. Mit dem 4:0 in Island gegen Valur Reykjavik konnten sich die Wölfinnen unter der Woche eine glänzende Ausgangsposition fürs Retourspiel am Mittwoch in der NV Arena.

Derby in der Bundeshauptstadt

Als ORF Livespiel steht am Samstag das Wiener Derby zwischen dem FK Austria Wien und dem First Vienna FC 1894 am Samstag, 14. Oktober (12 Uhr). Beide Wiener Vertreter in Österreichs höchster Spielklasse im Frauenfußball mussten in der vergangenen Runde eine Niederlage hinnehmen und wollen im ersten Derby der Saison in der Generali Arena Wiedergutmachung betreiben.



Ebenfalls am Samstag empfängt die SPG SCR Altach/FFC Vorderland um 14:00 Uhr (ÖFB TV) den FC Bergheim in der Cashpoint Arena in Altach. Während die Vorarlbergerinnen um die frisch gekürte Fußballerin des Jahres – Eileen Campbell – in der noch jungen Saison weiterhin ohne Punkteverlust sind, konnten auch die Gäste aus Salzburg den ersten Saisonsieg einfahren und gewannen am vergangenen Spieltag mit 2:1 gegen Aufsteiger Lustenau.



Das dritte Duell am Bundesliga-Samstag steigt um 14:30 Uhr zwischen dem SK Sturm Graz und dem FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen (ÖFB TV-Highlight-Spiel). Während der Vizemeister aus der Steiermark in Runde fünf gegen Meister St. Pölten eine 1:5-Heimniederlage einstecken musste, reisen die Oberösterreicherinnen nach dem 7:0-Heimerfolg gegen den FC Wacker Innsbruck selbstbewusst zum Aufeinandertreffen in die steirische Landeshauptstadt.