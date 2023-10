Neulengbacherinnen für Sturm gerüstet

Sturm Graz, Kleinmünchen, St. Pölten – das Neulengbacher Restprogramm hat's in sich. Und dennoch hat sich die Laune merklich aufgehellt in den vergangenen beiden Wochen. „Sturm fährt sicher nicht gerne nach Neulengbach“, spielt Sportchef Mario Graf auf den Schlager am Samstag (16 Uhr) im Wienerwaldstadion an. Nach zwei Siegen en suite können sich Ladies von Trainer Lukas Noga „wieder nach oben orientieren“. Sprich: Um die Ränge drei bis sechs mitmischen.

Draxler in der Warteschleife

Nach dem 2:0 in Innsbruck, das viel Geduld erfordert hat, standen gleich Videoanalysen der Grazerinnen auf dem Programm. Der „Serien-Vize“ aus der Steiermark liegt Neulengbach eigentlich ganz gut – mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage fällt die Bilanz der letzten drei Partien ausgeglichen aus. Die Formkurve stimmt zuversichtlich, auch wenn hinter Mara Draxlers Comeback weiter ein Fragezeichen steht. „Erst wenn die Ärzte grünes Licht geben, wir wollen auf Nummer sicher gehen“, sagt Graf. Immerhin haben sich Jasmin Reiterer und Aldijana Masinovic als Torschützinnen in Tirol in den Vordergrund gespielt. „Aldi war als Joker die wichtige Wahl für dieses Spiel, hat im Strafraum umgerührt und so auch das 2:0 gemacht“, lobt der Neulengbacher Sportchef.

Kurz und die „Rot-Serie“

Der Wermutstropfen: Evelin Kurz kassierte in letzter Minute den zweiten Platzverweis in dieser Saison. „Ärgerlich! Ein Foul und daraus resultierend zwei Ausschlüsse“, sah Graf wieder eine harte Schiri-Entscheidung. „Die Ausgangslage ähnelt damit dem Spiel gegen die Austria.“ Auch gegen die Violetten hatte „Shorty“ zuschauen müssen. Und am Ende gab's einen Neulengbacher Erfolg. Das würde den USV-Girls am Samstag natürlich schmecken — und die Laune weiter aufhellen.