Neulengbacherinnen kriegen die Kurve

Die Abfuhr gegen Slavia Prag ist abgehakt. Mit einem 3:2 gegen den tschechischen Champions-League-Aspiranten FC Slovacko gelang den Neulengbacherinnen die Rehabiliation. „Eine sehr starke Leistung gegen eine Spitzenmannschaft aus Tschechien“, sagt Sportchef Mario Graf, der Birgit Gumpenberger und Stefanie Kremener beim Coaching an der Linie unterstützt. Nach unkonzentriertem Beginn samt frühem Gegentor fingen sich die Wienerwald-Kickerinnen rasch. Laura Spinn glich per Drehschuss aus, Elisa Pfattner sorgte mit einem sehenswerten 35-Meter-Heber über die zu weit vorm Kasten postierte Slovacko-Torfrau für die Führung. Und nach Seitenwechsel machte die von Juventus Turin ausgeliehene Südtirolerin nach einer Vorlage von Sara Rankovic den Doppelpack perfekt. „Ihre bisher beste Leistung im Neulengbach-Dress“, freut sich Graf, dass die U19-Nationalspielerin beim USV Fuß gefasst hat – und heiße Kandidatin auf einen Stammplatz ist.

Neulengbacher Planspiele

Pfattner wird wohl über links Dampf machen, Kristina Panakova und Laura Spinn machen die offensive Dreierreihe komplett. Ganz vorne hat sich eine neue Option aufgetan – nämlich Chiara Rattenschlager. Die Ex-Altenmarkterin begann gegen Slovacko links in der Viererkette, wechselte dann in die Sturmspitze und hinterließ einen guten Eindruck. Panakova oder die junge SKN-Leihgabe Greta Banfi stehen als Alternativen parat. Evelin Kurz, die Neuerwerbung vom SV Horn, hat gute Karten – auf der Sechserposition oder (wie in der zweiten Halbzeit gegen Slovacko) in der Innenverteidigung. Diesfalls würde Lilli Brandl vom Abwehrzentrum raus auf die linke Seite rücken.

„Wir sind flexibel, haben viele Möglichkeiten“, will sich Graf kurz vor Saisonstart nicht in die Karten schauen lassen. Am Samstag steigt die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart, Zweitliga-Aufsteiger LASK gastiert im Wienerwald-Stadion (17.30 Uhr; Test der Juniors gegen Paudorf um 15 Uhr). Dann könnte auch U19-Teamspielerin Magdalena Rukavina wieder dabei sein, die nach der EM noch geschont wurde.

Auf der Suche nach einem Linshalm-Nachfolger: Mario Graf Foto: Wolfgang Wallner

Wenn es optimal läuft, könnte es bereits am Wochenende einen neuen Mann auf der Neulengbacher Trainerbank geben. Die Suche nach einem Linshalm-Nachfolger ist bereits wie gediehen, wie Mario Graf, der sportliche Leiter des USV, versichert. „Es gibt zwei Kandidaten aus Deutschland, auch zwei junge österreichische Trainer, die wir am Zettel haben“, erläutert Graf.

Vorerst haben Birgit Gumpenberger, Stefanie Kremener und Graf selbst das Training übernommen. „Nach dem ersten Schock über den Wechsel hat sich die Stimmung gedreht, das Team ist gut drauf“, verrät Graf. Eine fixe Lösung auf Dauer ist das Dreiergespann nicht, aber: „Wir setzen uns nicht unter Druck, müssen nicht sofort bei der Trainersuche fündig werden.“ Die „Qual der Wahl“ ist dem Sportchef durchaus recht, die Vorgabe an den künftigen Coach klar: „Nach Möglichkeit wollen wir, wie bisher, auch Einheiten am Vormittag anbieten.“ Die Neulengbacherinnen starten am übernächsten Samstag (26. August, 16 Uhr) gegen die Vienna. Terminisiert ist auch schon die Cuppartie. Das Neulengbacher Gastspiel bei der Spielgemeinschaft Südburgenland/Hartberg steigt in der Ligapause am 10. 9. (15 Uhr).