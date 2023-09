Neulengbachs „Doppelherz“ soll auch im Cup schlagen

Die ersten drei Punkte sind im Sack. Eine bärenstarke erste Spielhälfte reichte den Neulengbacherinnen zu einem 4:1 beim FC Bergheim (mit der ehemaligen USV-Kickerin Lisi Ströcker). „Wir werden nur Kleinigkeiten ändern, können auf eine gute Basis aufbauen“, hatte Neo-Trainer Lukas Noga vorab gemeint. Und er sollte Recht behalten. Über die Flügel machten die Wienerwald-Girls mehr Druck als zuletzt, das spielerische „Doppelherz“ Elisa Pfattner/Chiara Rattenschlager gab den Takt in der Offensive vor. „Beide waren sehr auffällig“, registriert Sportchef Mario Graf den Aufwärtstrend, der sich nun auch abseits der Bundesliga fortsetzen soll.

Der Cup-Auftritt: Am Sonntag gastieren die Neulengbacherinnen in Mischendorf beim FC Südburgenland, der seit Sommer mit Profiklub Hartberg kooperiert – und mit der ehemaligen St. Pöltnerin Lilla Sipos über eine brandgefährliche Waffe im Sturm verfügt. „Für uns hat der Cup höchste Priorität“, denkt Graf noch immer an das blamable 0:1 gegen Zweitligist Horn in der ersten Pokalrunde vor zwei Jahren zurück. „Wir müssen 100 Prozent auf den Platz bringen, es hätte sicherlich leichtere Lose gegeben.“

Das Transfer Happy End: Erst am letzten Tag der Übertrittszeit, also am Freitag, kam grünes Licht. Die FIFA erteilte Greta Banfi die Freigabe. Die 16-jährige Ungarin von MTK Budapest wechselte zum SKN – und von dort gleich leihweise weiter für ein Jahr nach Neulengbach. In Bergheim kam Banfi erst einmal bei den Juniors zum Einsatz.

Einstand mit 15: Ihre ersten Bundesligaminuten sammelte am Samstag Lilli Fischer. Die 15-Jährige, im Sommer von Bundesliga-Absteiger Altenmarkt zum USV gewechselt, gab in Minute 82 ihren Einstand als JOker. „Lilli ist ein Versprechen für die Zukunft“, sagt Mario Graf.

Comeback in Sicht: Kristina Panakova musste in Bergheim wegen gesundheitlicher Probleme passen. Für sie sprang Aldi Masinovic in die Bresche. Am Sonntag sollte Panakova wieder einsatzbereit sein — sofern die Ärzte ihr Okay geben.