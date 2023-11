SKN-Frauen: Der Hit vor den Hits

Seit heute, Mittwoch, sind sie erhältlich: Die Karten für die St. Pöltner Champions-League-Abende. Der erste steigt in zwei Wochen daheim gegen den SK Brann. Das Duell mit den Norwegerinnen dürfte gleich eine Schlüsselpartie werden, wenn der SKN ein Wörtchen um Platz zwei – und damit den Aufstieg ins Viertelfinale – mitreden möchte.

„Wir starten mit den Kombi-Tickets, Karten für die einzelnen Spielen sind dann ab 7. November erhältlich“, gibt SKN-Frauen-Präsident Wilfried Schmaus Einblick. 45 Euro kostet die Dreier-Kombination für die Heimspiele gegen Brann, Olympique Lyon (achtfache Champions-League-Gewinnerinnen) und Slavia Prag.

Vor den internationalen Hits steht noch die nationale Pflicht am Programm – und die hat's in sich. Denn am Sonntag empfangen die Wölfinnen am Trainingsplatz der NV Arena Altach. Die Vorarlbergerinnen haben, genau wie der SKN, noch keinen Punkt abgegeben – und St. Pöltens Kickerinnen in der vergangenen Saison die einzige Niederlage zugefügt. Das 0:1 im Rohrbacher Ausweichquartier macht der SPG Altach/Vorderland Mut. „Wir werden alles in die Waagschale werfen, um etwas aus St. Pölten mitzunehmen“, versichert ÖFB-Teamstürmerin Eileen Campbell. Trainer Bernhard Summer hofft, mit weißer Weste wieder nach Hause fahren zu können: „Dafür brauchen wir aber einen optimalen Tag.“

Den werden Mateja Zver & Co wohl zu verhindern wissen. Zver spielte am Wochenende mit Slowenien übrigens 1:1 in Weißrussland, Maria Mikoljaova absolvierte die vollen 90 Minuten fürs slowakische Nationalteam beim 0:0 in Rumänien.

Die Karteninfos im Überblick

Was gilt jetzt für den Kartenvorverkauf? Ab sofort gibt's nun im Abo für alle Heimspiele zum Preis von 45 Euro sowie ermäßigt um 30 Euro. Zudem wird es ab 7. November auch Karten für Einzelspiele geben, hier beträgt der Preis 18 Euro (Vollpreis) oder ermäßigt 12 Euro. Kinder zwischen 7 und 14 Jahren sowie Personen ab 65 Jahren erhalten ermäßigte Tickets. An allen Spieltagen ist jeweils die Osttribüne geöffnet, bei Bedarf werden weitere Sektoren geöffnet.

Vorverkaufsstellen: Karten für die SKN-Spiele in der Gruppenphase können ab 1. November online via Ticketmaster sowie in der Tabak-Trafik im Traisenpark St. Pölten erworben werden.

Info für Mitglieder: Alle Mitglieder der SKN Frauen haben bei sämtlichen Heimspielen der Wölfinnen freien Eintritt, dieser ist in der Mitgliedschaft inbegriffen.